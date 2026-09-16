Top.Mail.Ru
Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x24T 2.608.644.086 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x24T 2.608.644.086

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x24T 2.608.644.086 - фото 1
Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x24T 2.608.644.086 - фото 2
Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x24T 2.608.644.086 - фото 3
Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x24T 2.608.644.086 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Дерево
Комплектация
диск, упаковка
  • Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x24T 2.608.644.086 - фото 1
  • Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x24T 2.608.644.086 - фото 2
  • Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x24T 2.608.644.086 - фото 3
  • Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x24T 2.608.644.086 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710272
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Страна производства
Италия
Назначение
для пил
Материал назначения
Дерево
Дополнительно
24 зуба
Комплектация
диск, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
12x288x259
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х1
Вес, г.
510

Описание товара Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x24T 2.608.644.086

Зубья из твердого сплава Microteq высокой плотности (собственного производства) в сочетании с прочным профилем зуба идеально подходят для универсального применения Совместимо с погружными, ручными, торцовочными, панельными и настольными циркулярными пилами, а также с мини-пилами и горизонтальными/вертикальными форматными пилами. В зависимости от количества зубьев достигаются различные результаты с использованием пильных дисков Expert for Wood, имеющих геометрию зубьев ATB (чередующийся угол скоса режущей кромки): при большем количестве зубьев лезвие обеспечивает чистые пропилы, в то время как низкое количество зубьев обеспечивает сплошные и эффективные пропилы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x24T 2.608.644.086




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BOSCH
Страна производства
Италия
Назначение
для пил
Материал назначения
Дерево
Дополнительно
24 зуба
Комплектация
диск, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
12x288x259
Страна производитель
Китай
Описание
Зубья из твердого сплава Microteq высокой плотности (собственного производства) в сочетании с прочным профилем зуба идеально подходят для универсального применения Совместимо с погружными, ручными, торцовочными, панельными и настольными циркулярными пилами, а также с мини-пилами и горизонтальными/вертикальными форматными пилами. В зависимости от количества зубьев достигаются различные результаты с использованием пильных дисков Expert for Wood, имеющих геометрию зубьев ATB (чередующийся угол скоса режущей кромки): при большем количестве зубьев лезвие обеспечивает чистые пропилы, в то время как низкое количество зубьев обеспечивает сплошные и эффективные пропилы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x24T 2.608.644.086 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...