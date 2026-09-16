Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x24T 2.608.644.086
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x24T 2.608.644.086
Зубья из твердого сплава Microteq высокой плотности (собственного производства) в сочетании с прочным профилем зуба идеально подходят для универсального применения Совместимо с погружными, ручными, торцовочными, панельными и настольными циркулярными пилами, а также с мини-пилами и горизонтальными/вертикальными форматными пилами. В зависимости от количества зубьев достигаются различные результаты с использованием пильных дисков Expert for Wood, имеющих геометрию зубьев ATB (чередующийся угол скоса режущей кромки): при большем количестве зубьев лезвие обеспечивает чистые пропилы, в то время как низкое количество зубьев обеспечивает сплошные и эффективные пропилы.
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