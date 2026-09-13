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Бур Bosch SDS-plus-7 7-100/165 мм (-10-) 2.608.585.950 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур Bosch SDS-plus-7 7-100/165 мм (-10-) 2.608.585.950

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Бур Bosch SDS-plus-7 7-100/165 мм (-10-) 2.608.585.950
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Камень, Железобетон
Комплектация
бур, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710266
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Страна производства
Германия
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Камень, Железобетон
Дополнительно
хвостовик SDS plus
Комплектация
бур, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
40x190x41
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х4х4
Вес, г.
550

Описание товара Бур Bosch SDS-plus-7 7-100/165 мм (-10-) 2.608.585.950

Сверло SDS plus-7 позволяет точно выполнять отверстия в железобетоне. Полностью твердосплавный наконечник с 5 режущими кромками соединен со сверлом с использованием технологии сварки IDS, которая обеспечивает высокую степень точности. Передача усилия с пониженными вибрациями с перфоратора на полностью твердосплавный наконечник осуществляется через конструкцию с 2 + 2 канавками, сделанную из высоколегированной стали с использованием оптимизированной технологии закалки. Это обеспечивает стабильность, необходимую для точных результатов. Центрирующий наконечник Activeteq направляет сверло с самого начала работы, предотвращая его увод и позволяя получить отверстие в точности необходимого диаметра. Сверло предназначено для каменной кладки, бетона и железобетона. Подходит для перфораторов с держателем SDS plus.



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Отзывы о товаре Бур Bosch SDS-plus-7 7-100/165 мм (-10-) 2.608.585.950




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Страна производства
Германия
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Камень, Железобетон
Дополнительно
хвостовик SDS plus
Комплектация
бур, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
40x190x41
Страна производитель
Китай
Описание
Сверло SDS plus-7 позволяет точно выполнять отверстия в железобетоне. Полностью твердосплавный наконечник с 5 режущими кромками соединен со сверлом с использованием технологии сварки IDS, которая обеспечивает высокую степень точности. Передача усилия с пониженными вибрациями с перфоратора на полностью твердосплавный наконечник осуществляется через конструкцию с 2 + 2 канавками, сделанную из высоколегированной стали с использованием оптимизированной технологии закалки. Это обеспечивает стабильность, необходимую для точных результатов. Центрирующий наконечник Activeteq направляет сверло с самого начала работы, предотвращая его увод и позволяя получить отверстие в точности необходимого диаметра. Сверло предназначено для каменной кладки, бетона и железобетона. Подходит для перфораторов с держателем SDS plus.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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