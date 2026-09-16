Бур Bosch SDS-plus 5X 25x400x450 (-1-) 2.608.836.650
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Бур Bosch SDS-plus 5X 25x400x450 (-1-) 2.608.836.650
Бур SDS Plus-5X Bosch 2608836650 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-plus. Применяется для сверления глухих и сквозных отверстий в каменной кладке, бетоне и железобетоне. Форма наконечника с 4 кромками предотвращает заклинивание и поломку, обеспечивая высокие результаты. Наконечник с углом поворота и 4-канальная конструкция обеспечивают повышенное удаление пыли и шлама для быстрого бурения с пониженным износом. Центрирующий наконечник эффективно направляет сверло для точного сверления отверстий. Бур имеет отметку о прохождении теста комиссии ассоциации по сверлам предназначенных для сверления в бетоне PGM, что гарантирует соответствие допускам, точности сверления и надежности установки крепежных деталей.
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