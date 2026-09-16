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Бур Bosch SDS-plus 5X 25x400x450 (-1-) 2.608.836.650 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур Bosch SDS-plus 5X 25x400x450 (-1-) 2.608.836.650

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Бур Bosch SDS-plus 5X 25x400x450 (-1-) 2.608.836.650 - фото 1
Бур Bosch SDS-plus 5X 25x400x450 (-1-) 2.608.836.650 - фото 2
Бур Bosch SDS-plus 5X 25x400x450 (-1-) 2.608.836.650 - фото 3
Бур Bosch SDS-plus 5X 25x400x450 (-1-) 2.608.836.650 - фото 4
Бур Bosch SDS-plus 5X 25x400x450 (-1-) 2.608.836.650 - фото 5
Бур Bosch SDS-plus 5X 25x400x450 (-1-) 2.608.836.650 - фото 6
Бур Bosch SDS-plus 5X 25x400x450 (-1-) 2.608.836.650 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов, для отбойных молотков
Материал назначения
Бетон, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
25
Посадочный диаметр, мм
25
Ширина, мм
546
Комплектация
бур, упаковка
  • Бур Bosch SDS-plus 5X 25x400x450 (-1-) 2.608.836.650 - фото 1
  • Бур Bosch SDS-plus 5X 25x400x450 (-1-) 2.608.836.650 - фото 2
  • Бур Bosch SDS-plus 5X 25x400x450 (-1-) 2.608.836.650 - фото 3
  • Бур Bosch SDS-plus 5X 25x400x450 (-1-) 2.608.836.650 - фото 4
  • Бур Bosch SDS-plus 5X 25x400x450 (-1-) 2.608.836.650 - фото 5
  • Бур Bosch SDS-plus 5X 25x400x450 (-1-) 2.608.836.650 - фото 6
  • Бур Bosch SDS-plus 5X 25x400x450 (-1-) 2.608.836.650 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710262
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для перфораторов, для отбойных молотков
Материал назначения
Бетон, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
25
Посадочный диаметр, мм
25
Ширина, мм
546
Комплектация
бур, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х4х3
Вес, кг.
1.55

Описание товара Бур Bosch SDS-plus 5X 25x400x450 (-1-) 2.608.836.650

Бур SDS Plus-5X Bosch 2608836650 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-plus. Применяется для сверления глухих и сквозных отверстий в каменной кладке, бетоне и железобетоне. Форма наконечника с 4 кромками предотвращает заклинивание и поломку, обеспечивая высокие результаты. Наконечник с углом поворота и 4-канальная конструкция обеспечивают повышенное удаление пыли и шлама для быстрого бурения с пониженным износом. Центрирующий наконечник эффективно направляет сверло для точного сверления отверстий. Бур имеет отметку о прохождении теста комиссии ассоциации по сверлам предназначенных для сверления в бетоне PGM, что гарантирует соответствие допускам, точности сверления и надежности установки крепежных деталей.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Бур Bosch SDS-plus 5X 25x400x450 (-1-) 2.608.836.650




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для перфораторов, для отбойных молотков
Материал назначения
Бетон, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
25
Посадочный диаметр, мм
25
Ширина, мм
546
Комплектация
бур, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Бур SDS Plus-5X Bosch 2608836650 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-plus. Применяется для сверления глухих и сквозных отверстий в каменной кладке, бетоне и железобетоне. Форма наконечника с 4 кромками предотвращает заклинивание и поломку, обеспечивая высокие результаты. Наконечник с углом поворота и 4-канальная конструкция обеспечивают повышенное удаление пыли и шлама для быстрого бурения с пониженным износом. Центрирующий наконечник эффективно направляет сверло для точного сверления отверстий. Бур имеет отметку о прохождении теста комиссии ассоциации по сверлам предназначенных для сверления в бетоне PGM, что гарантирует соответствие допускам, точности сверления и надежности установки крепежных деталей.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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