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Бур Bosch SDS-maх 32х400х520 мм SDS-max-4 2608685875 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур Bosch SDS-maх 32х400х520 мм SDS-max-4 2608685875

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Бур Bosch SDS-maх 32х400х520 мм SDS-max-4 2608685875 - фото 1
Бур Bosch SDS-maх 32х400х520 мм SDS-max-4 2608685875 - фото 2
Бур Bosch SDS-maх 32х400х520 мм SDS-max-4 2608685875 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Диаметр, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Длина, мм
520
Ширина, мм
32
Комплектация
бур, упаковка
  • Бур Bosch SDS-maх 32х400х520 мм SDS-max-4 2608685875 - фото 1
  • Бур Bosch SDS-maх 32х400х520 мм SDS-max-4 2608685875 - фото 2
  • Бур Bosch SDS-maх 32х400х520 мм SDS-max-4 2608685875 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710255
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Диаметр, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Длина, мм
520
Ширина, мм
32
Комплектация
бур, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х4х3
Вес, кг.
1.52

Описание товара Бур Bosch SDS-maх 32х400х520 мм SDS-max-4 2608685875

Сверло SDS max-4 отличается наконечником с 4 режущими кромками и долго служит при работе по бетону. Конструкция с 4 режущими кромками обеспечивает долгий срок службы без заклинивания при сверлении арматуры. Большая U-образная спираль увеличивает срок службы и хорошо удаляет пыль. Долговечность сверла также обеспечивается исключительно прочным твердым сплавом, который противостоит износу.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Бур Bosch SDS-maх 32х400х520 мм SDS-max-4 2608685875




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Диаметр, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Длина, мм
520
Ширина, мм
32
Комплектация
бур, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Сверло SDS max-4 отличается наконечником с 4 режущими кромками и долго служит при работе по бетону. Конструкция с 4 режущими кромками обеспечивает долгий срок службы без заклинивания при сверлении арматуры. Большая U-образная спираль увеличивает срок службы и хорошо удаляет пыль. Долговечность сверла также обеспечивается исключительно прочным твердым сплавом, который противостоит износу.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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