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Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174

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Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174 - фото 1
Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174 - фото 2
Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174 - фото 3
Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174 - фото 4
Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174 - фото 5
Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174 - фото 6
Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174 - фото 7
Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174 - фото 8
Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
115
Комплектация
бур - 10 шт., упаковка
  • Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174 - фото 1
  • Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174 - фото 2
  • Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174 - фото 3
  • Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174 - фото 4
  • Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174 - фото 5
  • Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174 - фото 6
  • Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174 - фото 7
  • Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174 - фото 8
  • Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710254
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
115
Комплектация
бур - 10 шт., упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х4
Вес, г.
404

Описание товара Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174

Bosch SDS plus-7X 6 Бур SDS plus-7X имеет твердосплавный наконечник с 4 кромками для самой долгой службы даже по армированному железобетону. Полностью твердосплавный наконечник с 4 режущими кромками из сплава высочайшего качества, очень устойчивого к ударам. Технология диффузионной сварки (IDS) Bosch обеспечивает надежность соединения наконечника с корпусом. 4-канальная конструкция с широкими каналами снижает износ сверла за счет эффективного удаления пыли. Бур последнего поколения SDS-Plus plus-7X с четырехконечной широкой головкой BOSCH, полностью изготовленное из цементированного карбида. Головка, состоящая из 1 части, целиком изготовленная из цементированного карбида очень высокого качества, оснащена крестообразным лезвием со специально подобранной геометрией (widia) - это решение позволяет получить очень высокую долговечность и срок службы сверла даже при сверлении в сильно армированном бетоне. Специально подобранная геометрия головки с 4 лезвиями предотвращает заклинивание сверла в арматуре. Каждое лезвие правильно скошено и таким образом защищено от повреждений в случае столкновения с жестким арматурным стержнем. Головка бура оснащена специальным центрирующим штифтом, чтобы облегчить начало сверления точно в назначенной точке. Оснащено видимым индикатором износа, указывающим, находится ли диаметр отверстия по-прежнему в пределах указанного диапазона допуска, что позволяет правильно установить дюбель или анкер. Предназначено для всех перфораторов с патроном SDS-plus.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
115
Комплектация
бур - 10 шт., упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Bosch SDS plus-7X 6 Бур SDS plus-7X имеет твердосплавный наконечник с 4 кромками для самой долгой службы даже по армированному железобетону. Полностью твердосплавный наконечник с 4 режущими кромками из сплава высочайшего качества, очень устойчивого к ударам. Технология диффузионной сварки (IDS) Bosch обеспечивает надежность соединения наконечника с корпусом. 4-канальная конструкция с широкими каналами снижает износ сверла за счет эффективного удаления пыли. Бур последнего поколения SDS-Plus plus-7X с четырехконечной широкой головкой BOSCH, полностью изготовленное из цементированного карбида. Головка, состоящая из 1 части, целиком изготовленная из цементированного карбида очень высокого качества, оснащена крестообразным лезвием со специально подобранной геометрией (widia) - это решение позволяет получить очень высокую долговечность и срок службы сверла даже при сверлении в сильно армированном бетоне. Специально подобранная геометрия головки с 4 лезвиями предотвращает заклинивание сверла в арматуре. Каждое лезвие правильно скошено и таким образом защищено от повреждений в случае столкновения с жестким арматурным стержнем. Головка бура оснащена специальным центрирующим штифтом, чтобы облегчить начало сверления точно в назначенной точке. Оснащено видимым индикатором износа, указывающим, находится ли диаметр отверстия по-прежнему в пределах указанного диапазона допуска, что позволяет правильно установить дюбель или анкер. Предназначено для всех перфораторов с патроном SDS-plus.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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