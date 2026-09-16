Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Бур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174
Bosch SDS plus-7X 6 Бур SDS plus-7X имеет твердосплавный наконечник с 4 кромками для самой долгой службы даже по армированному железобетону. Полностью твердосплавный наконечник с 4 режущими кромками из сплава высочайшего качества, очень устойчивого к ударам. Технология диффузионной сварки (IDS) Bosch обеспечивает надежность соединения наконечника с корпусом. 4-канальная конструкция с широкими каналами снижает износ сверла за счет эффективного удаления пыли. Бур последнего поколения SDS-Plus plus-7X с четырехконечной широкой головкой BOSCH, полностью изготовленное из цементированного карбида. Головка, состоящая из 1 части, целиком изготовленная из цементированного карбида очень высокого качества, оснащена крестообразным лезвием со специально подобранной геометрией (widia) - это решение позволяет получить очень высокую долговечность и срок службы сверла даже при сверлении в сильно армированном бетоне. Специально подобранная геометрия головки с 4 лезвиями предотвращает заклинивание сверла в арматуре. Каждое лезвие правильно скошено и таким образом защищено от повреждений в случае столкновения с жестким арматурным стержнем. Головка бура оснащена специальным центрирующим штифтом, чтобы облегчить начало сверления точно в назначенной точке. Оснащено видимым индикатором износа, указывающим, находится ли диаметр отверстия по-прежнему в пределах указанного диапазона допуска, что позволяет правильно установить дюбель или анкер. Предназначено для всех перфораторов с патроном SDS-plus.
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