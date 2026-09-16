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Алмазный диск Bosch 230х22.2 мм универсальный сегмент. Turbo Standard for Universal 2.608.615.065 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Алмазный диск Bosch 230х22.2 мм универсальный сегмент. Turbo Standard for Universal 2.608.615.065

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Алмазный диск Bosch 230х22.2 мм универсальный сегмент. Turbo Standard for Universal 2.608.615.065 - фото 1
Алмазный диск Bosch 230х22.2 мм универсальный сегмент. Turbo Standard for Universal 2.608.615.065 - фото 2
Алмазный диск Bosch 230х22.2 мм универсальный сегмент. Turbo Standard for Universal 2.608.615.065 - фото 3
Алмазный диск Bosch 230х22.2 мм универсальный сегмент. Turbo Standard for Universal 2.608.615.065 - фото 4
Алмазный диск Bosch 230х22.2 мм универсальный сегмент. Turbo Standard for Universal 2.608.615.065 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Камень, Железобетон, Известняк
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
  • Алмазный диск Bosch 230х22.2 мм универсальный сегмент. Turbo Standard for Universal 2.608.615.065 - фото 1
  • Алмазный диск Bosch 230х22.2 мм универсальный сегмент. Turbo Standard for Universal 2.608.615.065 - фото 2
  • Алмазный диск Bosch 230х22.2 мм универсальный сегмент. Turbo Standard for Universal 2.608.615.065 - фото 3
  • Алмазный диск Bosch 230х22.2 мм универсальный сегмент. Turbo Standard for Universal 2.608.615.065 - фото 4
  • Алмазный диск Bosch 230х22.2 мм универсальный сегмент. Turbo Standard for Universal 2.608.615.065 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710238
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Камень, Железобетон, Известняк
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х1
Вес, г.
670

Описание товара Алмазный диск Bosch 230х22.2 мм универсальный сегмент. Turbo Standard for Universal 2.608.615.065

Оснастка Bosch представляет собой надежный выбор для профессионалов, которые ценят качество и эффективность. Данный алмазный диск предназначен для использования с шлифмашинами и идеально подходит для обработки бетона, камня, железобетона и известняка. Тип диска — сегментный турбо, что обеспечивает более быстрое и гладкое резание благодаря улучшенной вентиляции и меньшему перегреву. Это делает его отличным инструментом для работы с твердыми материалами, такими как бетон, кирпич и железобетон. Продукт выполнен под брендом Bosch, что гарантирует высокое качество и долговечность в использовании. Алмазные диски Bosch всегда соответствуют самым строгим стандартам, обеспечивая надежную и эффективную работу в любых условиях.



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Отзывы о товаре Алмазный диск Bosch 230х22.2 мм универсальный сегмент. Turbo Standard for Universal 2.608.615.065




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Камень, Железобетон, Известняк
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Оснастка Bosch представляет собой надежный выбор для профессионалов, которые ценят качество и эффективность. Данный алмазный диск предназначен для использования с шлифмашинами и идеально подходит для обработки бетона, камня, железобетона и известняка. Тип диска — сегментный турбо, что обеспечивает более быстрое и гладкое резание благодаря улучшенной вентиляции и меньшему перегреву. Это делает его отличным инструментом для работы с твердыми материалами, такими как бетон, кирпич и железобетон. Продукт выполнен под брендом Bosch, что гарантирует высокое качество и долговечность в использовании. Алмазные диски Bosch всегда соответствуют самым строгим стандартам, обеспечивая надежную и эффективную работу в любых условиях.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Алмазный диск Bosch 230х22.2 мм универсальный сегмент. Turbo Standard for Universal 2.608.615.065 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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