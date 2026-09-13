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Алмазный диск Bosch 125х22,23 мм Standard for Universal (2.608.615.059) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Алмазный диск Bosch 125х22,23 мм Standard for Universal (2.608.615.059)

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Алмазный диск Bosch 125х22,23 мм Standard for Universal (2.608.615.059) - фото 1
Алмазный диск Bosch 125х22,23 мм Standard for Universal (2.608.615.059) - фото 2
Алмазный диск Bosch 125х22,23 мм Standard for Universal (2.608.615.059) - фото 3
Алмазный диск Bosch 125х22,23 мм Standard for Universal (2.608.615.059) - фото 4
Алмазный диск Bosch 125х22,23 мм Standard for Universal (2.608.615.059) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
  • Алмазный диск Bosch 125х22,23 мм Standard for Universal (2.608.615.059) - фото 1
  • Алмазный диск Bosch 125х22,23 мм Standard for Universal (2.608.615.059) - фото 2
  • Алмазный диск Bosch 125х22,23 мм Standard for Universal (2.608.615.059) - фото 3
  • Алмазный диск Bosch 125х22,23 мм Standard for Universal (2.608.615.059) - фото 4
  • Алмазный диск Bosch 125х22,23 мм Standard for Universal (2.608.615.059) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710233
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х1
Вес, г.
190

Описание товара Алмазный диск Bosch 125х22,23 мм Standard for Universal (2.608.615.059)

Алмазный отрезной диск Standard for Universal позволяет осуществлять надежную резку универсальных строительных материалов. Оптимизированная алмазная матрица обеспечивает надежный результат, благодаря высоким стандартам качества диска. Специализированный центр алмазной обработки Bosch в Швейцарии обеспечивает эти стандарты в результате непрерывного контроля качества. Использовать этот диск для резки строительных материалов, например бетона и каменной кладки.



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Отзывы о товаре Алмазный диск Bosch 125х22,23 мм Standard for Universal (2.608.615.059)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Алмазный отрезной диск Standard for Universal позволяет осуществлять надежную резку универсальных строительных материалов. Оптимизированная алмазная матрица обеспечивает надежный результат, благодаря высоким стандартам качества диска. Специализированный центр алмазной обработки Bosch в Швейцарии обеспечивает эти стандарты в результате непрерывного контроля качества. Использовать этот диск для резки строительных материалов, например бетона и каменной кладки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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