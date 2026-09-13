Алмазный диск Bosch 125х22,23 мм Standard for Universal (2.608.615.059)
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710233
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х1
Вес, г.
190
Описание товара Алмазный диск Bosch 125х22,23 мм Standard for Universal (2.608.615.059)
Алмазный отрезной диск Standard for Universal позволяет осуществлять надежную резку универсальных строительных материалов. Оптимизированная алмазная матрица обеспечивает надежный результат, благодаря высоким стандартам качества диска. Специализированный центр алмазной обработки Bosch в Швейцарии обеспечивает эти стандарты в результате непрерывного контроля качества. Использовать этот диск для резки строительных материалов, например бетона и каменной кладки.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Алмазный отрезной диск Standard for Universal позволяет осуществлять надежную резку универсальных строительных материалов. Оптимизированная алмазная матрица обеспечивает надежный результат, благодаря высоким стандартам качества диска. Специализированный центр алмазной обработки Bosch в Швейцарии обеспечивает эти стандарты в результате непрерывного контроля качества. Использовать этот диск для резки строительных материалов, например бетона и каменной кладки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Алмазный диск Bosch 125х22,23 мм Standard for Universal (2.608.615.059) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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