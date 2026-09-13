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Алмазный диск Bosch 125 х X-Lock Best for Universal (2.608.615.161) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Алмазный диск Bosch 125 х X-Lock Best for Universal (2.608.615.161)

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Алмазный диск Bosch 125 х X-Lock Best for Universal (2.608.615.161) - фото 1
Алмазный диск Bosch 125 х X-Lock Best for Universal (2.608.615.161) - фото 2
Алмазный диск Bosch 125 х X-Lock Best for Universal (2.608.615.161) - фото 3
Алмазный диск Bosch 125 х X-Lock Best for Universal (2.608.615.161) - фото 4
Алмазный диск Bosch 125 х X-Lock Best for Universal (2.608.615.161) - фото 5
Алмазный диск Bosch 125 х X-Lock Best for Universal (2.608.615.161) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Камень, Железобетон, Известняк
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
  • Алмазный диск Bosch 125 х X-Lock Best for Universal (2.608.615.161) - фото 1
  • Алмазный диск Bosch 125 х X-Lock Best for Universal (2.608.615.161) - фото 2
  • Алмазный диск Bosch 125 х X-Lock Best for Universal (2.608.615.161) - фото 3
  • Алмазный диск Bosch 125 х X-Lock Best for Universal (2.608.615.161) - фото 4
  • Алмазный диск Bosch 125 х X-Lock Best for Universal (2.608.615.161) - фото 5
  • Алмазный диск Bosch 125 х X-Lock Best for Universal (2.608.615.161) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710229
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Камень, Железобетон, Известняк
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х2
Вес, г.
300

Описание товара Алмазный диск Bosch 125 х X-Lock Best for Universal (2.608.615.161)

Алмазный отрезной диск X-LOCK Best for Universal обладает выдающимся сроком службы при работе с основными строительными материалами: бетоном, железобетоном, кирпичом, песчаником, известняком и черепицей. Новая конструкция сегментов с волнистой формой кромки уменьшает вибрацию и трение для плавной резки. Отличный срок службы диска обеспечивают особые алмазные сегменты типа «сэндвич», а равномерное распределение алмазов и усиленное крепление к телу диска еще больше повышают прочность. Использовать этот диск для резки строительных материалов, например бетона и каменной кладки. Отрезные диски можно быстро и легко менять благодаря системе крепления X-LOCK без дополнительных инструментов. Отрезные диски X-LOCK также подходят к стандартным угловым шлифовальным машинам.



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Отзывы о товаре Алмазный диск Bosch 125 х X-Lock Best for Universal (2.608.615.161)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Камень, Железобетон, Известняк
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Алмазный отрезной диск X-LOCK Best for Universal обладает выдающимся сроком службы при работе с основными строительными материалами: бетоном, железобетоном, кирпичом, песчаником, известняком и черепицей. Новая конструкция сегментов с волнистой формой кромки уменьшает вибрацию и трение для плавной резки. Отличный срок службы диска обеспечивают особые алмазные сегменты типа «сэндвич», а равномерное распределение алмазов и усиленное крепление к телу диска еще больше повышают прочность. Использовать этот диск для резки строительных материалов, например бетона и каменной кладки. Отрезные диски можно быстро и легко менять благодаря системе крепления X-LOCK без дополнительных инструментов. Отрезные диски X-LOCK также подходят к стандартным угловым шлифовальным машинам.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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