Алмазный диск Bosch 125 х X-Lock Best for Universal (2.608.615.161)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Алмазный диск Bosch 125 х X-Lock Best for Universal (2.608.615.161)
Алмазный отрезной диск X-LOCK Best for Universal обладает выдающимся сроком службы при работе с основными строительными материалами: бетоном, железобетоном, кирпичом, песчаником, известняком и черепицей. Новая конструкция сегментов с волнистой формой кромки уменьшает вибрацию и трение для плавной резки. Отличный срок службы диска обеспечивают особые алмазные сегменты типа «сэндвич», а равномерное распределение алмазов и усиленное крепление к телу диска еще больше повышают прочность. Использовать этот диск для резки строительных материалов, например бетона и каменной кладки. Отрезные диски можно быстро и легко менять благодаря системе крепления X-LOCK без дополнительных инструментов. Отрезные диски X-LOCK также подходят к стандартным угловым шлифовальным машинам.
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