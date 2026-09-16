Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 38 мм 2.608.580.308
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 38 мм 2.608.580.308
Алмазная коронка Diamond for Hard Ceramics 2608580308 предназначена для сверления керамической плитки, природного строительного камня, силикатного кирпича. Данная алмазная фреза эффективно сверлит даже самую твердую плитку из керамогранита. Высококачественное алмазное покрытие коронки обеспечивает долговечность при работе с очень прочными видами керамики. Тонкая режущая кромка позволяет делать быстрые и чистые резы, а боковые отверстия дают возможность быстро и без затруднений удалять обломки керна. Коронка по керамике Diamond for Hard Ceramics отлично подходит для всех проводных и беспроводных дрелей-шуруповертов. Для высочайшего качества сверления не забывайте правильно выбирать частоту вращения и охлаждение. Жидкостное охлаждение позволяет достичь максимальной производительности. Коронка используется с уникальным переходником Bosch Power-Change с самой быстрой системой оправки на рынке. Она позволяет подсоединять и отсоединять коронку и центровочные сверла всего одним щелчком за считанные секунды. Данное соединение является очень надежным.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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