Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics 83 мм 2.608.580.321
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Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Керамика, Керамогранит
Комплектация
коронка, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710197
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Характеристики
Бренд
Страна производства
Тайвань
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Керамика, Керамогранит
Дополнительно
глубина сверления 51 мм
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
75x200x125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х7
Вес, г.
330
Описание товара Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics 83 мм 2.608.580.321
Коронка Bosch 2608580321 имеет алмазное покрытие и предназначена для работы по твердой керамической плитке. Коронка Diamond for Hard Ceramics имеет продолжительный срок службы. Благодаря тонкой режущей кромке пропилы получаются чистые. Боковые отверстия позволяют быстро удалять обломки керна из рабочей зоны, что делает работу более комфортной. Переходник для патрона Power Change дает возможность быстро присоединять и снимать коронку с инструмента. Такое крепление не только быстрое, но и надежное. Чтобы качество сверления было наилучшим, необходимо правильно подбирать частоту вращения и охлаждение.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Страна производства
Тайвань
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Керамика, Керамогранит
Дополнительно
глубина сверления 51 мм
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
75x200x125
Страна производитель
Китай
Коронка Bosch 2608580321 имеет алмазное покрытие и предназначена для работы по твердой керамической плитке. Коронка Diamond for Hard Ceramics имеет продолжительный срок службы. Благодаря тонкой режущей кромке пропилы получаются чистые. Боковые отверстия позволяют быстро удалять обломки керна из рабочей зоны, что делает работу более комфортной. Переходник для патрона Power Change дает возможность быстро присоединять и снимать коронку с инструмента. Такое крепление не только быстрое, но и надежное. Чтобы качество сверления было наилучшим, необходимо правильно подбирать частоту вращения и охлаждение.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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