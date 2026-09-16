Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics 44 мм 2.608.580.309
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Характеристики
Материал назначения
Керамика, Керамогранит
Комплектация
коронка, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710194
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Характеристики
Бренд
Страна производства
Тайвань
Материал назначения
Керамика, Керамогранит
Дополнительно
диаметр коронки 44 мм
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
162x60x87
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х6
Вес, г.
140
Описание товара Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics 44 мм 2.608.580.309
Коронка Diamond for Hard Ceramics сверлит даже самую твердую плитку. Алмазное покрытие коронки обеспечивает долговечность при работе с очень прочной плиткой из всех типов керамических материалов. Кроме того, тонкая режущая кромка позволяет делать быстрые и чистые резы. Используйте эту коронку для сверления настенной и напольной плитки. Подходит для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Коронка Diamond for Hard Ceramics используется с уникальным переходником Bosch Power-Change с самой быстрой системой оправки на рынке. Она позволяет подсоединять и отсоединять коронку и центровочные сверла одним щелчком.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Страна производства
Тайвань
Материал назначения
Керамика, Керамогранит
Дополнительно
диаметр коронки 44 мм
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
162x60x87
Страна производитель
Китай
Коронка Diamond for Hard Ceramics сверлит даже самую твердую плитку. Алмазное покрытие коронки обеспечивает долговечность при работе с очень прочной плиткой из всех типов керамических материалов. Кроме того, тонкая режущая кромка позволяет делать быстрые и чистые резы. Используйте эту коронку для сверления настенной и напольной плитки. Подходит для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Коронка Diamond for Hard Ceramics используется с уникальным переходником Bosch Power-Change с самой быстрой системой оправки на рынке. Она позволяет подсоединять и отсоединять коронку и центровочные сверла одним щелчком.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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