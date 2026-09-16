Чехол для смартфона Momax CaseForm Air для iPhone 16 Pro Max Black (MUAP24XLD)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 16 Pro Max
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710141
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Характеристики
Бренд
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 16 Pro Max
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х3
Вес, г.
80
Описание товара Чехол для смартфона Momax CaseForm Air для iPhone 16 Pro Max Black (MUAP24XLD)
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует параметрам заявленной модели
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Бренд
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 16 Pro Max
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует параметрам заявленной модели
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
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