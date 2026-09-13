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Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00)

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Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00) - фото 5
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00) - фото 6
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00) - фото 7
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00) - фото 8
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
65
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00) - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00) - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00) - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710109
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
3.25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х5
Вес, г.
270

Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00)

Зарядные устройства для телефонов от Baseus представляют собой идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности. Благодаря продуманному дизайну и длине провода в 1 метр, устройство обеспечивает удобство использования, позволяя свободно подключать телефоны, даже если розетка находится на некотором расстоянии. Мощное выходное напряжение до 20 В и суммарная выходная мощность в 65 Вт гарантируют быстрое и эффективное зарядное соединение. Отличительная особенность этого зарядного устройства — наличие четырех USB выходов, что позволяет одновременно заряжать несколько устройств. Это особенно удобно для семей, студентов или в офисной среде, где часто требуется одновременная зарядка нескольких гаджетов. Для вашего удобства и экономии времени предусмотрена функция быстрой зарядки, которая позволит сократить время, затрачиваемое на подключение телефона к розетке. Это оптимальное решение для современных, активных людей, которые ценят свое время и комфорт. С сетевым зарядным устройством Baseus ваши устройства всегда будут в рабочем состоянии и готовы к использованию.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
5
Развернуть
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
3.25
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядные устройства для телефонов от Baseus представляют собой идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности. Благодаря продуманному дизайну и длине провода в 1 метр, устройство обеспечивает удобство использования, позволяя свободно подключать телефоны, даже если розетка находится на некотором расстоянии. Мощное выходное напряжение до 20 В и суммарная выходная мощность в 65 Вт гарантируют быстрое и эффективное зарядное соединение. Отличительная особенность этого зарядного устройства — наличие четырех USB выходов, что позволяет одновременно заряжать несколько устройств. Это особенно удобно для семей, студентов или в офисной среде, где часто требуется одновременная зарядка нескольких гаджетов. Для вашего удобства и экономии времени предусмотрена функция быстрой зарядки, которая позволит сократить время, затрачиваемое на подключение телефона к розетке. Это оптимальное решение для современных, активных людей, которые ценят свое время и комфорт. С сетевым зарядным устройством Baseus ваши устройства всегда будут в рабочем состоянии и готовы к использованию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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