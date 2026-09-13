Портативное зарядное устройство Momax IP153 1-Power X Black (IP153D)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710097
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Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type A, USB Type C
Габаритные размеры, мм
155x75.5x18 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х3
Вес, г.
470
Описание товара Портативное зарядное устройство Momax IP153 1-Power X Black (IP153D)
Портативный аккумулятор. Благодаря ему, в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.
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Теги товара: На 20000 mAh
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type A, USB Type C
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Габаритные размеры, мм
155x75.5x18 мм
Страна производитель
Китай
Портативный аккумулятор. Благодаря ему, в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 10000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 20000 mAh
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Теги товара: На 20000 mAh
Портативное зарядное устройство Momax IP153 1-Power X Black (IP153D) - стоимость товара 2520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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