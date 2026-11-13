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Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edi купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edi

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Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 1
Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 2
Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 3
Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 4
Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 5
Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 6
Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 7
Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 8
Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 9
Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 10
Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 11
Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
4.5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
  • Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 1
  • Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 2
  • Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 3
  • Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 4
  • Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 5
  • Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 6
  • Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 7
  • Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 8
  • Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 9
  • Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 10
  • Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 11
  • Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition White (PPXJ080002) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710068
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Характеристики

Бренд
Baseus
Цвет
белый
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
4.5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
USB Type A, USB Type C
Габаритные размеры, мм
154.8x69.4x29.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х7х3
Вес, г.
300

Описание товара Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edi

Портативный аккумулятор. Благодаря ему, в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.



Теги товара: На 20000 mAh

Отзывы о товаре Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edi




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Baseus
Цвет
белый
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
4.5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
USB Type A, USB Type C
Развернуть
Габаритные размеры, мм
154.8x69.4x29.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный аккумулятор. Благодаря ему, в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.


Теги товара: На 20000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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