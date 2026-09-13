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Портативное зарядное устройство Baseus Airpow Lite Moon White (P10067501213-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативное зарядное устройство Baseus Airpow Lite Moon White (P10067501213-00)

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Портативное зарядное устройство Baseus Airpow Lite Moon White (P10067501213-00) - фото 1
Портативное зарядное устройство Baseus Airpow Lite Moon White (P10067501213-00) - фото 2
Портативное зарядное устройство Baseus Airpow Lite Moon White (P10067501213-00) - фото 3
Портативное зарядное устройство Baseus Airpow Lite Moon White (P10067501213-00) - фото 4
Портативное зарядное устройство Baseus Airpow Lite Moon White (P10067501213-00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
  • Портативное зарядное устройство Baseus Airpow Lite Moon White (P10067501213-00) - фото 1
  • Портативное зарядное устройство Baseus Airpow Lite Moon White (P10067501213-00) - фото 2
  • Портативное зарядное устройство Baseus Airpow Lite Moon White (P10067501213-00) - фото 3
  • Портативное зарядное устройство Baseus Airpow Lite Moon White (P10067501213-00) - фото 4
  • Портативное зарядное устройство Baseus Airpow Lite Moon White (P10067501213-00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710061
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Характеристики

Бренд
Baseus
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C, USB Type-A
Габаритные размеры, мм
159x74x18 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х9х3
Вес, г.
330

Описание товара Портативное зарядное устройство Baseus Airpow Lite Moon White (P10067501213-00)

Портативный аккумулятор Baseus Airpow Lite 22.5W с разъемами USB Type-A и USB Type-C подходит для зарядки маломощных и мобильных устройств. Модель действует с выходной мощностью 22.5 Вт при токе 3 А и выдает напряжение в диапазоне 5-12 В. Есть поддержка ускоренной зарядки. АКБ оснащена набором встроенных систем электрозащиты.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Портативное зарядное устройство Baseus Airpow Lite Moon White (P10067501213-00)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C, USB Type-A
Габаритные размеры, мм
159x74x18 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный аккумулятор Baseus Airpow Lite 22.5W с разъемами USB Type-A и USB Type-C подходит для зарядки маломощных и мобильных устройств. Модель действует с выходной мощностью 22.5 Вт при токе 3 А и выдает напряжение в диапазоне 5-12 В. Есть поддержка ускоренной зарядки. АКБ оснащена набором встроенных систем электрозащиты.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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