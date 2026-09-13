Top.Mail.Ru
Портативное зарядное устройство Baseus PPBD2-1W20 Cosmic Black (E0027701) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативное зарядное устройство Baseus PPBD2-1W20 Cosmic Black (E0027701)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативное зарядное устройство Baseus PPBD2-1W20 Cosmic Black (E0027701) - фото 1
Портативное зарядное устройство Baseus PPBD2-1W20 Cosmic Black (E0027701) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный, белый
Емкость, mAh
2000
Макс. выходной ток, А
3
Быстрая зарядка
да
Разъемы вход
USB Type A, USB Type C
  • Портативное зарядное устройство Baseus PPBD2-1W20 Cosmic Black (E0027701) - фото 1
  • Портативное зарядное устройство Baseus PPBD2-1W20 Cosmic Black (E0027701) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710058
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Цвет
черный, белый
Емкость, mAh
2000
Макс. выходной ток, А
3
Быстрая зарядка
да
Разъемы вход
USB Type A, USB Type C
Габаритные размеры, мм
180x100x35 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х3
Вес, г.
400

Описание товара Портативное зарядное устройство Baseus PPBD2-1W20 Cosmic Black (E0027701)

Зарядное устройство для телефона Baseus PPBD2-1W20 — это компактный и мощный внешний аккумулятор, обеспечивающий быструю зарядку до 22.5 Вт благодаря поддержке Power Delivery и QC 3.0. Устройство оснащено встроенным кабелем USB-C из прочного нейлона, устойчивого к износу и спутыванию, а также двумя дополнительными выходами: USB-C и USB-A, что позволяет одновременно заряжать до трёх устройств. Светодиодный дисплей отображает уровень заряда в реальном времени, обеспечивая полный контроль. Поддержка режима низкого энергопотребления делает его идеальным для наушников и носимой электроники. Компактный размер и разрешение для перевозки в самолётах делают Baseus PPBD2-1W20 идеальным спутником в поездках. Устройство защищено от перегрева, перезаряда и короткого замыкания, что гарантирует безопасную эксплуатацию. Универсальный выбор для тех, кто ценит надёжность, скорость и удобство — зарядное устройство Baseus PPBD2-1W20 станет незаменимым помощником в повседневной жизни.

Отзывы о товаре Портативное зарядное устройство Baseus PPBD2-1W20 Cosmic Black (E0027701)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Baseus
Цвет
черный, белый
Емкость, mAh
2000
Макс. выходной ток, А
3
Быстрая зарядка
да
Разъемы вход
USB Type A, USB Type C
Габаритные размеры, мм
180x100x35 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство для телефона Baseus PPBD2-1W20 — это компактный и мощный внешний аккумулятор, обеспечивающий быструю зарядку до 22.5 Вт благодаря поддержке Power Delivery и QC 3.0. Устройство оснащено встроенным кабелем USB-C из прочного нейлона, устойчивого к износу и спутыванию, а также двумя дополнительными выходами: USB-C и USB-A, что позволяет одновременно заряжать до трёх устройств. Светодиодный дисплей отображает уровень заряда в реальном времени, обеспечивая полный контроль. Поддержка режима низкого энергопотребления делает его идеальным для наушников и носимой электроники. Компактный размер и разрешение для перевозки в самолётах делают Baseus PPBD2-1W20 идеальным спутником в поездках. Устройство защищено от перегрева, перезаряда и короткого замыкания, что гарантирует безопасную эксплуатацию. Универсальный выбор для тех, кто ценит надёжность, скорость и удобство — зарядное устройство Baseus PPBD2-1W20 станет незаменимым помощником в повседневной жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативное зарядное устройство Baseus PPBD2-1W20 Cosmic Black (E0027701) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...