Top.Mail.Ru
Портативное зарядное устройство Baseus PPCXM05 Stellar White (P10022107223-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативное зарядное устройство Baseus PPCXM05 Stellar White (P10022107223-00)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативное зарядное устройство Baseus PPCXM05 Stellar White (P10022107223-00) - фото 1
Портативное зарядное устройство Baseus PPCXM05 Stellar White (P10022107223-00) - фото 2
Портативное зарядное устройство Baseus PPCXM05 Stellar White (P10022107223-00) - фото 3
Портативное зарядное устройство Baseus PPCXM05 Stellar White (P10022107223-00) - фото 4
Портативное зарядное устройство Baseus PPCXM05 Stellar White (P10022107223-00) - фото 5
Портативное зарядное устройство Baseus PPCXM05 Stellar White (P10022107223-00) - фото 6
Портативное зарядное устройство Baseus PPCXM05 Stellar White (P10022107223-00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый
Емкость, mAh
5000
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
  • Портативное зарядное устройство Baseus PPCXM05 Stellar White (P10022107223-00) - фото 1
  • Портативное зарядное устройство Baseus PPCXM05 Stellar White (P10022107223-00) - фото 2
  • Портативное зарядное устройство Baseus PPCXM05 Stellar White (P10022107223-00) - фото 3
  • Портативное зарядное устройство Baseus PPCXM05 Stellar White (P10022107223-00) - фото 4
  • Портативное зарядное устройство Baseus PPCXM05 Stellar White (P10022107223-00) - фото 5
  • Портативное зарядное устройство Baseus PPCXM05 Stellar White (P10022107223-00) - фото 6
  • Портативное зарядное устройство Baseus PPCXM05 Stellar White (P10022107223-00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710043
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Цвет
белый
Емкость, mAh
5000
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
106.4x68.9x14.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х3
Вес, г.
196

Описание товара Портативное зарядное устройство Baseus PPCXM05 Stellar White (P10022107223-00)

Baseus PPCXM05 - это портативное зарядное устройство, которое станет вашим верным спутником в любых путешествиях. Его компактный размер и стильный черный дизайн делают его идеальным аксессуаром для современного человека. Мощная батарея обеспечивает быструю зарядку, а индикатор заряда позволяет контролировать процесс. С Baseus PPCXM05 вы всегда останетесь на связи, независимо от того, где вы находитесь!



Теги товара: На 5000 mAh

Отзывы о товаре Портативное зарядное устройство Baseus PPCXM05 Stellar White (P10022107223-00)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Baseus
Цвет
белый
Емкость, mAh
5000
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
106.4x68.9x14.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Baseus PPCXM05 - это портативное зарядное устройство, которое станет вашим верным спутником в любых путешествиях. Его компактный размер и стильный черный дизайн делают его идеальным аксессуаром для современного человека. Мощная батарея обеспечивает быструю зарядку, а индикатор заряда позволяет контролировать процесс. С Baseus PPCXM05 вы всегда останетесь на связи, независимо от того, где вы находитесь!


Теги товара: На 5000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативное зарядное устройство Baseus PPCXM05 Stellar White (P10022107223-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...