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Чехол Honor для Honor Pad X8a 5199AAWM полиуретан серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол Honor для Honor Pad X8a 5199AAWM полиуретан серый

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Чехол Honor для Honor Pad X8a 5199AAWM полиуретан серый - фото 1
Чехол Honor для Honor Pad X8a 5199AAWM полиуретан серый - фото 2
Чехол Honor для Honor Pad X8a 5199AAWM полиуретан серый - фото 3
Чехол Honor для Honor Pad X8a 5199AAWM полиуретан серый - фото 4
Чехол Honor для Honor Pad X8a 5199AAWM полиуретан серый - фото 5
Чехол Honor для Honor Pad X8a 5199AAWM полиуретан серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
  • Чехол Honor для Honor Pad X8a 5199AAWM полиуретан серый - фото 1
  • Чехол Honor для Honor Pad X8a 5199AAWM полиуретан серый - фото 2
  • Чехол Honor для Honor Pad X8a 5199AAWM полиуретан серый - фото 3
  • Чехол Honor для Honor Pad X8a 5199AAWM полиуретан серый - фото 4
  • Чехол Honor для Honor Pad X8a 5199AAWM полиуретан серый - фото 5
  • Чехол Honor для Honor Pad X8a 5199AAWM полиуретан серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710014
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Чехол
Для планшетов
Honor Pad X8a
Материал
полиуретан
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х20х2
Вес, г.
400

Описание товара Чехол Honor для Honor Pad X8a 5199AAWM полиуретан серый

Чехол Honor для Honor Pad X8a 5199AAWM полиуретан серый

Отзывы о товаре Чехол Honor для Honor Pad X8a 5199AAWM полиуретан серый




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Чехол
Для планшетов
Honor Pad X8a
Материал
полиуретан
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол Honor для Honor Pad X8a 5199AAWM полиуретан серый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Honor для Honor Pad X8a 5199AAWM полиуретан серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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