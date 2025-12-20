Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
6 540 руб.
9 000
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710006
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Описание товара Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU)
Поворачивайте планшет, как вам удобно. Чехол-обложка Smart Book Cover обеспечит комфортный просмотр в любом режиме - портретном и альбомном. Задняя крышка чехла складывается, образуя прочную подставку как для горизонтального, так и вертикального просмотра. Благодаря магнитной конструкции заднюю крышку чехла легко прикреплять и снимать для создания уникального стиля вашего устройства. При необходимости меняйте её, чтобы выразить свои предпочтения или настроение. Чехол-обложка Smart Book Cover мгновенно пробуждает планшет сразу после открытия лицевой крышки, позволяя быстро вернуться к вашим задачам. При закрытии чехла экран автоматически погаснет.
Поворачивайте планшет, как вам удобно. Чехол-обложка Smart Book Cover обеспечит комфортный просмотр в любом режиме - портретном и альбомном. Задняя крышка чехла складывается, образуя прочную подставку как для горизонтального, так и вертикального просмотра. Благодаря магнитной конструкции заднюю крышку чехла легко прикреплять и снимать для создания уникального стиля вашего устройства. При необходимости меняйте её, чтобы выразить свои предпочтения или настроение. Чехол-обложка Smart Book Cover мгновенно пробуждает планшет сразу после открытия лицевой крышки, позволяя быстро вернуться к вашим задачам. При закрытии чехла экран автоматически погаснет.
Комментарий:
Выглядит стильно, на ощуп приятный. все разъёмы совпадают. Стилус удобно доставать.
Источник: Яндекс Маркет
Виталий Г.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный чехол , идеально подошел на планшет , рекомндую от души.
Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU)
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит стильно, на ощуп приятный. все разъёмы совпадают. Стилус удобно доставать.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный чехол , идеально подошел на планшет , рекомндую от души.