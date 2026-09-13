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Сетевое зар./устр. Samsung EP-T2510 25W 3A (PD) USB Type-C черный (EP-T2510NBEGWW) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зар./устр. Samsung EP-T2510 25W 3A (PD) USB Type-C черный (EP-T2510NBEGWW)

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Сетевое зар./устр. Samsung EP-T2510 25W 3A (PD) USB Type-C черный (EP-T2510NBEGWW) - фото 1
Сетевое зар./устр. Samsung EP-T2510 25W 3A (PD) USB Type-C черный (EP-T2510NBEGWW) - фото 2
Сетевое зар./устр. Samsung EP-T2510 25W 3A (PD) USB Type-C черный (EP-T2510NBEGWW) - фото 3
Сетевое зар./устр. Samsung EP-T2510 25W 3A (PD) USB Type-C черный (EP-T2510NBEGWW) - фото 4
Сетевое зар./устр. Samsung EP-T2510 25W 3A (PD) USB Type-C черный (EP-T2510NBEGWW) - фото 5
Сетевое зар./устр. Samsung EP-T2510 25W 3A (PD) USB Type-C черный (EP-T2510NBEGWW) - фото 6
Сетевое зар./устр. Samsung EP-T2510 25W 3A (PD) USB Type-C черный (EP-T2510NBEGWW) - фото 7
Сетевое зар./устр. Samsung EP-T2510 25W 3A (PD) USB Type-C черный (EP-T2510NBEGWW) - фото 8
Сетевое зар./устр. Samsung EP-T2510 25W 3A (PD) USB Type-C черный (EP-T2510NBEGWW) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
  • Сетевое зар./устр. Samsung EP-T2510 25W 3A (PD) USB Type-C черный (EP-T2510NBEGWW) - фото 1
  • Сетевое зар./устр. Samsung EP-T2510 25W 3A (PD) USB Type-C черный (EP-T2510NBEGWW) - фото 2
  • Сетевое зар./устр. Samsung EP-T2510 25W 3A (PD) USB Type-C черный (EP-T2510NBEGWW) - фото 3
  • Сетевое зар./устр. Samsung EP-T2510 25W 3A (PD) USB Type-C черный (EP-T2510NBEGWW) - фото 4
  • Сетевое зар./устр. Samsung EP-T2510 25W 3A (PD) USB Type-C черный (EP-T2510NBEGWW) - фото 5
  • Сетевое зар./устр. Samsung EP-T2510 25W 3A (PD) USB Type-C черный (EP-T2510NBEGWW) - фото 6
  • Сетевое зар./устр. Samsung EP-T2510 25W 3A (PD) USB Type-C черный (EP-T2510NBEGWW) - фото 7
  • Сетевое зар./устр. Samsung EP-T2510 25W 3A (PD) USB Type-C черный (EP-T2510NBEGWW) - фото 8
  • Сетевое зар./устр. Samsung EP-T2510 25W 3A (PD) USB Type-C черный (EP-T2510NBEGWW) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709997
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
135

Описание товара Сетевое зар./устр. Samsung EP-T2510 25W 3A (PD) USB Type-C черный (EP-T2510NBEGWW)

Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 представлено в классическом корпусе со штепсельной вилкой для подключения к розетке 220-240 В. СЗУ действует со стабильным выходным напряжением от 3.3 В и мощностью 25 Вт. Блок питания дополнен системами защитного отключения при перегреве или перегрузке, коротком замыкании и импульсных помехах. Адаптер Samsung EP-T2510 не занимает много места в кармане куртки или сумке. С его помощью вы можете заряжать смартфон и планшет дома и на работе. СЗУ с 1 USB-портом совместим с проводами от разных устройств. Модель дополнена поддержкой технологий GaN и быстрой зарядки.

Отзывы о товаре Сетевое зар./устр. Samsung EP-T2510 25W 3A (PD) USB Type-C черный (EP-T2510NBEGWW)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Сила выходного тока, А
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 представлено в классическом корпусе со штепсельной вилкой для подключения к розетке 220-240 В. СЗУ действует со стабильным выходным напряжением от 3.3 В и мощностью 25 Вт. Блок питания дополнен системами защитного отключения при перегреве или перегрузке, коротком замыкании и импульсных помехах. Адаптер Samsung EP-T2510 не занимает много места в кармане куртки или сумке. С его помощью вы можете заряжать смартфон и планшет дома и на работе. СЗУ с 1 USB-портом совместим с проводами от разных устройств. Модель дополнена поддержкой технологий GaN и быстрой зарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое зар./устр. Samsung EP-T2510 25W 3A (PD) USB Type-C черный (EP-T2510NBEGWW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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