Уцененный товар Массажер импульсный Gezatone Biolift4 D309 с 4-мя сменными насадками хорошее состояние, 709983
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Дарсонваль
Причина уценки
после ремонта (комбинированные работы, повреждена коробка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%730 руб. 2 440 руб.
В наличии
Код товара: 709983
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Загружаем...
730 руб. -70%
2 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дарсонваль
Причина уценки
после ремонта (комбинированные работы, повреждена коробка)
Материал
пластик, металл
Назначение
омоложение и лифтинг лица
Питание от сети
да
Функции и режимы
Антицеллюлитный, Лечение волос, Лечение прыщей, Лимфодренаж, Лифтинг, Моделирование, Очищение, Разглаживание морщин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х5
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Массажер импульсный Gezatone Biolift4 D309 с 4-мя сменными насадками хорошее состояние
Какие проблемы решает домашний дарсонваль D309 Жезатон
- Жирная, смешанная, проблемная кожа, себорейный дерматит
- Акнетические и другие высыпания и раздражения, расширенные поры
- Сниженный тонус кожи, тусклый цвет лица
- Морщины
- Отеки, припухлости на лице
- Себорея кожи головы, поповышенная жирность, перхоть
- Усиленное выпадение волос, тусклые, безжизненные, медленно растущие волосы
- Склонность к варикозу, целлюлиту и другим проблемам, связанным с застоями жидкости
- Мелкие порезы, раны, для ускорения заживления различных кожных заболеваний
Прибор также можно применять для облегчения состояния при артритах, остеохондрозах, растяжениях, ускорения рассасывания гематом.
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, массажер, насадка 4 шт, документация
Причина уценки: после ремонта (комбинированные работы, повреждена коробка)
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Бренд
Тип товара
Дарсонваль
Причина уценки
после ремонта (комбинированные работы, повреждена коробка)
Материал
пластик, металл
Назначение
омоложение и лифтинг лица
Питание от сети
да
Функции и режимы
Антицеллюлитный, Лечение волос, Лечение прыщей, Лимфодренаж, Лифтинг, Моделирование, Очищение, Разглаживание морщин
Страна производитель
Китай
Какие проблемы решает домашний дарсонваль D309 Жезатон
- Жирная, смешанная, проблемная кожа, себорейный дерматит
- Акнетические и другие высыпания и раздражения, расширенные поры
- Сниженный тонус кожи, тусклый цвет лица
- Морщины
- Отеки, припухлости на лице
- Себорея кожи головы, поповышенная жирность, перхоть
- Усиленное выпадение волос, тусклые, безжизненные, медленно растущие волосы
- Склонность к варикозу, целлюлиту и другим проблемам, связанным с застоями жидкости
- Мелкие порезы, раны, для ускорения заживления различных кожных заболеваний
Прибор также можно применять для облегчения состояния при артритах, остеохондрозах, растяжениях, ускорения рассасывания гематом.
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, массажер, насадка 4 шт, документация
Причина уценки: после ремонта (комбинированные работы, повреждена коробка)
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Уцененный товар Массажер импульсный Gezatone Biolift4 D309 с 4-мя сменными насадками хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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