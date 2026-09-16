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Уцененный товар Массажер импульсный Gezatone Biolift4 D309 с 4-мя сменными насадками хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 709983
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Уцененный товар Массажер импульсный Gezatone Biolift4 D309 с 4-мя сменными насадками хорошее состояние, 709983

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Массажер импульсный Gezatone Biolift4 D309 с 4-мя сменными насадками хорошее состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дарсонваль
Причина уценки
после ремонта (комбинированные работы, повреждена коробка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
730 руб.  2 440 руб. 
Начислим 12 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709983
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Массажер импульсный Gezatone Biolift4 D309 с 4-мя сменными насадками хорошее состояние
730 руб. -70%
2 440 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gezatone
Тип товара
Дарсонваль
Причина уценки
после ремонта (комбинированные работы, повреждена коробка)
Материал
пластик, металл
Назначение
омоложение и лифтинг лица
Питание от сети
да
Функции и режимы
Антицеллюлитный, Лечение волос, Лечение прыщей, Лимфодренаж, Лифтинг, Моделирование, Очищение, Разглаживание морщин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х5
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Массажер импульсный Gezatone Biolift4 D309 с 4-мя сменными насадками хорошее состояние

Обновленная модель дарсонваля с четырьмя насадками. Предназначена для коррекции базовых эстетических недостатков кожи лица, тела и волосистой части головы. Помогает сократить повышенную жирность, проблему акне и высыпаний, повышает тонус и улучшает внешний вид кожи, останавливает ускоренное выпадение и стимулирует рост волос, применяется для профилактики варикоза, в комплексных программах борьбы с целлюлитом.

Какие проблемы решает домашний дарсонваль D309 Жезатон

  • Жирная, смешанная, проблемная кожа, себорейный дерматит
  • Акнетические и другие высыпания и раздражения, расширенные поры
  • Сниженный тонус кожи, тусклый цвет лица
  • Морщины
  • Отеки, припухлости на лице
  • Себорея кожи головы, поповышенная жирность, перхоть
  • Усиленное выпадение волос, тусклые, безжизненные, медленно растущие волосы
  • Склонность к варикозу, целлюлиту и другим проблемам, связанным с застоями жидкости
  • Мелкие порезы, раны, для ускорения заживления различных кожных заболеваний

Прибор также можно применять для облегчения состояния при артритах, остеохондрозах, растяжениях, ускорения рассасывания гематом.

Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, массажер, насадка 4 шт, документация
Причина уценки: после ремонта (комбинированные работы, повреждена коробка)

Отзывы о товаре Уцененный товар Массажер импульсный Gezatone Biolift4 D309 с 4-мя сменными насадками хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Gezatone
Тип товара
Дарсонваль
Причина уценки
после ремонта (комбинированные работы, повреждена коробка)
Материал
пластик, металл
Назначение
омоложение и лифтинг лица
Питание от сети
да
Функции и режимы
Антицеллюлитный, Лечение волос, Лечение прыщей, Лимфодренаж, Лифтинг, Моделирование, Очищение, Разглаживание морщин
Страна производитель
Китай
Описание
Обновленная модель дарсонваля с четырьмя насадками. Предназначена для коррекции базовых эстетических недостатков кожи лица, тела и волосистой части головы. Помогает сократить повышенную жирность, проблему акне и высыпаний, повышает тонус и улучшает внешний вид кожи, останавливает ускоренное выпадение и стимулирует рост волос, применяется для профилактики варикоза, в комплексных программах борьбы с целлюлитом.

Какие проблемы решает домашний дарсонваль D309 Жезатон

  • Жирная, смешанная, проблемная кожа, себорейный дерматит
  • Акнетические и другие высыпания и раздражения, расширенные поры
  • Сниженный тонус кожи, тусклый цвет лица
  • Морщины
  • Отеки, припухлости на лице
  • Себорея кожи головы, поповышенная жирность, перхоть
  • Усиленное выпадение волос, тусклые, безжизненные, медленно растущие волосы
  • Склонность к варикозу, целлюлиту и другим проблемам, связанным с застоями жидкости
  • Мелкие порезы, раны, для ускорения заживления различных кожных заболеваний

Прибор также можно применять для облегчения состояния при артритах, остеохондрозах, растяжениях, ускорения рассасывания гематом.

Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, массажер, насадка 4 шт, документация
Причина уценки: после ремонта (комбинированные работы, повреждена коробка)

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Массажер импульсный Gezatone Biolift4 D309 с 4-мя сменными насадками хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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