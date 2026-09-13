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Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3

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Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 1
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 2
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 3
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 4
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 5
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 6
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 7
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 8
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 9
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 10
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 11
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 12
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 13
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 14
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 15
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 16
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 17
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Увеличение, крат
25
Диаметр объектива, мм
56
Удаление выходного зрачка, мм
88 - 92 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
34 мм
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 1
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 2
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 3
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 4
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 5
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 6
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 7
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 8
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 9
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 10
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 11
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 12
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 13
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 14
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 15
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 16
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 17
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709955
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Характеристики

Бренд
Veber
Комлектация
прицел
Увеличение, крат
25
Диаметр объектива, мм
56
Удаление выходного зрачка, мм
88 - 92 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
34 мм
Размер окуляра, мм
36
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
+/-2.5
Ударная стойкость, Джоулей
10000
Рабочая температура, ° C
от -10 до +50
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
362
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х21х11
Вес, кг.
1.8

Описание товара Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3

Оптический прицел Veber с 25-кратным увеличением и объективом 56 мм позволяет уверенно работать на дальние дистанции, обеспечивая яркое и детализированное изображение. Благодаря креплению на планку Weaver от 40 мм установка проста и надёжна. Посадочный диаметр 34 мм и окуляр 36 мм делают использование комфортным, а длина 362 мм позволяет вписать прицел даже в ограниченное пространство. Прицел выдержит отдачу до 10000 Дж, что делает его подходящим для самых мощных винтовок. Тип прицельной метки Mil-Dot (Мильные точки) гарантирует точные выстрелы и удобство наведения. Уверенная работа при температуре от -10 до +50°С и степень защиты IPX7 позволяют использовать этот прицел даже в сложных погодных условиях. Veber предлагает надёжность, совмещённую с широчайшими возможностями для разных сценариев охоты и спортивной стрельбы.

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3




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Характеристики
Бренд
Veber
Комлектация
прицел
Увеличение, крат
25
Диаметр объектива, мм
56
Удаление выходного зрачка, мм
88 - 92 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
34 мм
Размер окуляра, мм
36
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
+/-2.5
Ударная стойкость, Джоулей
10000
Развернуть
Рабочая температура, ° C
от -10 до +50
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
362
Страна производитель
Китай
Описание
Оптический прицел Veber с 25-кратным увеличением и объективом 56 мм позволяет уверенно работать на дальние дистанции, обеспечивая яркое и детализированное изображение. Благодаря креплению на планку Weaver от 40 мм установка проста и надёжна. Посадочный диаметр 34 мм и окуляр 36 мм делают использование комфортным, а длина 362 мм позволяет вписать прицел даже в ограниченное пространство. Прицел выдержит отдачу до 10000 Дж, что делает его подходящим для самых мощных винтовок. Тип прицельной метки Mil-Dot (Мильные точки) гарантирует точные выстрелы и удобство наведения. Уверенная работа при температуре от -10 до +50°С и степень защиты IPX7 позволяют использовать этот прицел даже в сложных погодных условиях. Veber предлагает надёжность, совмещённую с широчайшими возможностями для разных сценариев охоты и спортивной стрельбы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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