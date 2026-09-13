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Характеристики
Увеличение, крат
25
Диаметр объектива, мм
56
Удаление выходного зрачка, мм
88 - 92 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
34 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709955
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Описание товара Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-25x56 SF FFP TR3
Оптический прицел Veber с 25-кратным увеличением и объективом 56 мм позволяет уверенно работать на дальние дистанции, обеспечивая яркое и детализированное изображение. Благодаря креплению на планку Weaver от 40 мм установка проста и надёжна. Посадочный диаметр 34 мм и окуляр 36 мм делают использование комфортным, а длина 362 мм позволяет вписать прицел даже в ограниченное пространство. Прицел выдержит отдачу до 10000 Дж, что делает его подходящим для самых мощных винтовок. Тип прицельной метки Mil-Dot (Мильные точки) гарантирует точные выстрелы и удобство наведения. Уверенная работа при температуре от -10 до +50°С и степень защиты IPX7 позволяют использовать этот прицел даже в сложных погодных условиях. Veber предлагает надёжность, совмещённую с широчайшими возможностями для разных сценариев охоты и спортивной стрельбы.
Оптический прицел Veber с 25-кратным увеличением и объективом 56 мм позволяет уверенно работать на дальние дистанции, обеспечивая яркое и детализированное изображение. Благодаря креплению на планку Weaver от 40 мм установка проста и надёжна. Посадочный диаметр 34 мм и окуляр 36 мм делают использование комфортным, а длина 362 мм позволяет вписать прицел даже в ограниченное пространство. Прицел выдержит отдачу до 10000 Дж, что делает его подходящим для самых мощных винтовок. Тип прицельной метки Mil-Dot (Мильные точки) гарантирует точные выстрелы и удобство наведения. Уверенная работа при температуре от -10 до +50°С и степень защиты IPX7 позволяют использовать этот прицел даже в сложных погодных условиях. Veber предлагает надёжность, совмещённую с широчайшими возможностями для разных сценариев охоты и спортивной стрельбы.
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