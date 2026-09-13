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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT

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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 1
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 2
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 3
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 4
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 5
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 6
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 7
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 8
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 9
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 10
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 11
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 12
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 13
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 14
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 15
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 16
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цветовая температура
5600 К
Источник питания
сеть
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 1
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 2
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 3
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 4
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 5
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 6
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 7
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 8
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 9
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 10
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 11
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 12
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 13
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 14
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 15
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 16
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709917
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Комплектация
софтбокс (2 шт.), сумка (1 шт.), стойка (2 шт.), осветитель (2 шт.)
Цветовая температура
5600 К
Источник питания
сеть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х36х25
Вес, кг.
10.6

Описание товара Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT предназначен для создания базовых схем света при фото- и видеосъемке. Благодаря своей мобильности и удобству переноски, он идеально подходит для портретной или предметной съемки на выезде или в небольшой домашней студии. Комплект может быть использован в любой локации, где есть возможность подключения к бытовой электросети. В комплект KeyLight III 2150D SB KIT входят два осветителя мощностью 150 Вт с цветовой температурой 5600К, рефлекторы, пульты ДУ, прямоугольные софтбоксы, стойки высотой до 280 см и сумка для хранения и транспортировки комплекта.

Отзывы о товаре Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Комплектация
софтбокс (2 шт.), сумка (1 шт.), стойка (2 шт.), осветитель (2 шт.)
Цветовая температура
5600 К
Источник питания
сеть
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT предназначен для создания базовых схем света при фото- и видеосъемке. Благодаря своей мобильности и удобству переноски, он идеально подходит для портретной или предметной съемки на выезде или в небольшой домашней студии. Комплект может быть использован в любой локации, где есть возможность подключения к бытовой электросети. В комплект KeyLight III 2150D SB KIT входят два осветителя мощностью 150 Вт с цветовой температурой 5600К, рефлекторы, пульты ДУ, прямоугольные софтбоксы, стойки высотой до 280 см и сумка для хранения и транспортировки комплекта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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