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Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T6530 65W 3-Port (USB-Cx2/USB) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T6530 65W 3-Port (USB-Cx2/USB) Black

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Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T6530 65W 3-Port (USB-Cx2/USB) Black - фото 1
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T6530 65W 3-Port (USB-Cx2/USB) Black - фото 2
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T6530 65W 3-Port (USB-Cx2/USB) Black - фото 3
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T6530 65W 3-Port (USB-Cx2/USB) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T6530 65W 3-Port (USB-Cx2/USB) Black - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T6530 65W 3-Port (USB-Cx2/USB) Black - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T6530 65W 3-Port (USB-Cx2/USB) Black - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T6530 65W 3-Port (USB-Cx2/USB) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709908
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
190

Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T6530 65W 3-Port (USB-Cx2/USB) Black

Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T6530 обеспечит эффективное и быстрое зарядку вашего устройства благодаря высокой мощности и современным технологиям.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T6530 65W 3-Port (USB-Cx2/USB) Black




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T6530 обеспечит эффективное и быстрое зарядку вашего устройства благодаря высокой мощности и современным технологиям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T6530 65W 3-Port (USB-Cx2/USB) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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