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Уцененный товар Настольная игра Gaga Games "Руины острова Арнак" хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 709801
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Уцененный товар Настольная игра Gaga Games "Руины острова Арнак" хорошее состояние, 709801

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Настольная игра Gaga Games &quot;Руины острова Арнак&quot; хорошее состояние - фото 1
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Настольная игра Gaga Games &quot;Руины острова Арнак&quot; хорошее состояние - фото 2
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Настольная игра Gaga Games &quot;Руины острова Арнак&quot; хорошее состояние - фото 3
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Настольная игра Gaga Games &quot;Руины острова Арнак&quot; хорошее состояние - фото 4
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Настольная игра Gaga Games &quot;Руины острова Арнак&quot; хорошее состояние - фото 5
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Настольная игра Gaga Games &quot;Руины острова Арнак&quot; хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Руины острова Арнак&quot; хорошее состояние - фото 1
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Руины острова Арнак&quot; хорошее состояние - фото 2
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Руины острова Арнак&quot; хорошее состояние - фото 3
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Руины острова Арнак&quot; хорошее состояние - фото 4
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Руины острова Арнак&quot; хорошее состояние - фото 5
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Руины острова Арнак&quot; хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
3 470 руб.  4 950 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709801
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Настольная игра Gaga Games "Руины острова Арнак" хорошее состояние
3 470 руб. -30%
4 950 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольные игры
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Уцененный товар Настольная игра Gaga Games "Руины острова Арнак" хорошее состояние

Описание

Руины острова Арнак – настольная игра, которая отмечена несколькими международными наградами. Это стратегическое развлечение сочетает в себе несколько игровых механик. Партии имеют динамичный характер, а правила можно понять довольно быстро. Количество участников – от 1 до 4 человек.

Искателям древних руин доступно:

  • двухстороннее игровое поле;
  • планшеты игроков – 4 (+ 1 резервный);
  • фишки-фигурки археологов;
  • лунный посох;
  • карты базовые, предметов, ужаса, артефактов;
  • жетоны первого игрока, стражей, раскопок, идолов, монет, компасов, блокировки, исследований + запасные;
  • наконечники для копий, древние таблички, «рубины» из пластика;
  • маркеры дневников, увеличительных стёкол и наклейки к ним;
  • блокнот;
  • элементы для одиночной игры;
  • правила.
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, игра в полном комплекте
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка)

Отзывы о товаре Уцененный товар Настольная игра Gaga Games "Руины острова Арнак" хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольные игры
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Страна производитель
Китай
Описание

Описание

Руины острова Арнак – настольная игра, которая отмечена несколькими международными наградами. Это стратегическое развлечение сочетает в себе несколько игровых механик. Партии имеют динамичный характер, а правила можно понять довольно быстро. Количество участников – от 1 до 4 человек.

Искателям древних руин доступно:

  • двухстороннее игровое поле;
  • планшеты игроков – 4 (+ 1 резервный);
  • фишки-фигурки археологов;
  • лунный посох;
  • карты базовые, предметов, ужаса, артефактов;
  • жетоны первого игрока, стражей, раскопок, идолов, монет, компасов, блокировки, исследований + запасные;
  • наконечники для копий, древние таблички, «рубины» из пластика;
  • маркеры дневников, увеличительных стёкол и наклейки к ним;
  • блокнот;
  • элементы для одиночной игры;
  • правила.
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, игра в полном комплекте
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Настольная игра Gaga Games "Руины острова Арнак" хорошее состояние - стоимость товара 3470 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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