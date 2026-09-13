Стилус Apple A2538 Pencil Pro для Apple iPad/Pro M4/Air M2/M3/M4/Mini A17 Pro белый (MX2D3AM/A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прочие аксесуары для планшетов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709793
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Прочие аксесуары для планшетов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х6х3
Вес, г.
200
Описание товара Стилус Apple A2538 Pencil Pro для Apple iPad/Pro M4/Air M2/M3/M4/Mini A17 Pro белый (MX2D3AM/A)
В поисках качественного аксессуара для вашего iPad? Представляем Apple Pencil Pro (MX2D3) – стилизованный и высокоэффективный стилус, который за короткое время станет вашим незаменимым помощником. Будь вы профессиональный художник, студент, преподаватель или бизнесмен, наш стилус идеально подойдет для ваших нужд.
Смотрите также: Защитные стекла, пленки для планшетов, Чехлы для планшетов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
В поисках качественного аксессуара для вашего iPad? Представляем Apple Pencil Pro (MX2D3) – стилизованный и высокоэффективный стилус, который за короткое время станет вашим незаменимым помощником. Будь вы профессиональный художник, студент, преподаватель или бизнесмен, наш стилус идеально подойдет для ваших нужд.
Смотрите также: Защитные стекла, пленки для планшетов, Чехлы для планшетов
Смотрите также: Защитные стекла, пленки для планшетов, Чехлы для планшетов
Стилус Apple A2538 Pencil Pro для Apple iPad/Pro M4/Air M2/M3/M4/Mini A17 Pro белый (MX2D3AM/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стилус Apple A2538 Pencil Pro для Apple iPad/Pro M4/Air M2/M3/M4/Mini A17 Pro белый (MX2D3AM/A)