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Стилус Apple A2538 Pencil Pro для Apple iPad/Pro M4/Air M2/M3/M4/Mini A17 Pro белый (MX2D3AM/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стилус Apple A2538 Pencil Pro для Apple iPad/Pro M4/Air M2/M3/M4/Mini A17 Pro белый (MX2D3AM/A)

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Стилус Apple A2538 Pencil Pro для Apple iPad/Pro M4/Air M2/M3/M4/Mini A17 Pro белый (MX2D3AM/A) - фото 1
Стилус Apple A2538 Pencil Pro для Apple iPad/Pro M4/Air M2/M3/M4/Mini A17 Pro белый (MX2D3AM/A) - фото 2
Стилус Apple A2538 Pencil Pro для Apple iPad/Pro M4/Air M2/M3/M4/Mini A17 Pro белый (MX2D3AM/A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прочие аксесуары для планшетов
  • Стилус Apple A2538 Pencil Pro для Apple iPad/Pro M4/Air M2/M3/M4/Mini A17 Pro белый (MX2D3AM/A) - фото 1
  • Стилус Apple A2538 Pencil Pro для Apple iPad/Pro M4/Air M2/M3/M4/Mini A17 Pro белый (MX2D3AM/A) - фото 2
  • Стилус Apple A2538 Pencil Pro для Apple iPad/Pro M4/Air M2/M3/M4/Mini A17 Pro белый (MX2D3AM/A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709793
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Прочие аксесуары для планшетов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х6х3
Вес, г.
200

Описание товара Стилус Apple A2538 Pencil Pro для Apple iPad/Pro M4/Air M2/M3/M4/Mini A17 Pro белый (MX2D3AM/A)

В поисках качественного аксессуара для вашего iPad? Представляем Apple Pencil Pro (MX2D3) – стилизованный и высокоэффективный стилус, который за короткое время станет вашим незаменимым помощником. Будь вы профессиональный художник, студент, преподаватель или бизнесмен, наш стилус идеально подойдет для ваших нужд.

Отзывы о товаре Стилус Apple A2538 Pencil Pro для Apple iPad/Pro M4/Air M2/M3/M4/Mini A17 Pro белый (MX2D3AM/A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Прочие аксесуары для планшетов
Страна производитель
Китай
Описание
В поисках качественного аксессуара для вашего iPad? Представляем Apple Pencil Pro (MX2D3) – стилизованный и высокоэффективный стилус, который за короткое время станет вашим незаменимым помощником. Будь вы профессиональный художник, студент, преподаватель или бизнесмен, наш стилус идеально подойдет для ваших нужд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стилус Apple A2538 Pencil Pro для Apple iPad/Pro M4/Air M2/M3/M4/Mini A17 Pro белый (MX2D3AM/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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