Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 15 Plus Touch Mag Case with MagSafe серый (CS272MG67TH-I23M)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 15 Plus
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709789
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 15 Plus
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х3
Вес, г.
140
Описание товара Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 15 Plus Touch Mag Case with MagSafe серый (CS272MG67TH-I23M)
Защитный чехол uBear Сlip Mag Case – это современный аксессуар, который не только позволяет существенно повысить комфорт взаимодействия с любимым устройством, но и предлагает новые сценарии использования смартфона.
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Теги товара: силиконовые
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Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 15 Plus
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Защитный чехол uBear Сlip Mag Case – это современный аксессуар, который не только позволяет существенно повысить комфорт взаимодействия с любимым устройством, но и предлагает новые сценарии использования смартфона.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 15 Plus Touch Mag Case with MagSafe серый (CS272MG67TH-I23M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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