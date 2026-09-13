Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Kindsuit Case Flip 6 (F741) мятный (EF-VF741PMEGRU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
экокожа/микрофибра
Совместимость
Samsung Galaxy Z Flip6
Цвет
мятный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%3 830 руб. 6 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709780
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
экокожа/микрофибра
Совместимость
Samsung Galaxy Z Flip6
Цвет
мятный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х2
Вес, г.
35
Описание товара Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Kindsuit Case Flip 6 (F741) мятный (EF-VF741PMEGRU)
Изысканный чехол Kindsuit Case — это не только стильно, но и функционально. Он имеет превосходный внешний вид и приятную поверхность, дополняя ваш образ.
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Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
экокожа/микрофибра
Совместимость
Samsung Galaxy Z Flip6
Цвет
мятный
Страна производитель
Китай
Изысканный чехол Kindsuit Case — это не только стильно, но и функционально. Он имеет превосходный внешний вид и приятную поверхность, дополняя ваш образ.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Kindsuit Case Flip 6 (F741) мятный (EF-VF741PMEGRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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