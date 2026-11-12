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Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24+ Flipsuit Case S24+ желтый/прозрачный (EF-MS926CYEG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24+ Flipsuit Case S24+ желтый/прозрачный (EF-MS926CYEG

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Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24+ Flipsuit Case S24+ желтый/прозрачный (EF-MS926CYEGRU) - фото 1
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24+ Flipsuit Case S24+ желтый/прозрачный (EF-MS926CYEGRU) - фото 2
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24+ Flipsuit Case S24+ желтый/прозрачный (EF-MS926CYEGRU) - фото 3
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24+ Flipsuit Case S24+ желтый/прозрачный (EF-MS926CYEGRU) - фото 4
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24+ Flipsuit Case S24+ желтый/прозрачный (EF-MS926CYEGRU) - фото 5
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24+ Flipsuit Case S24+ желтый/прозрачный (EF-MS926CYEGRU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
поликарбонат, полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy S24+
Цвет
желтый
  • Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24+ Flipsuit Case S24+ желтый/прозрачный (EF-MS926CYEGRU) - фото 1
  • Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24+ Flipsuit Case S24+ желтый/прозрачный (EF-MS926CYEGRU) - фото 2
  • Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24+ Flipsuit Case S24+ желтый/прозрачный (EF-MS926CYEGRU) - фото 3
  • Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24+ Flipsuit Case S24+ желтый/прозрачный (EF-MS926CYEGRU) - фото 4
  • Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24+ Flipsuit Case S24+ желтый/прозрачный (EF-MS926CYEGRU) - фото 5
  • Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24+ Flipsuit Case S24+ желтый/прозрачный (EF-MS926CYEGRU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709778
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24+ Flipsuit Case S24+ желтый/прозрачный (EF-MS926CYEG
1 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
поликарбонат, полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy S24+
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х1
Вес, г.
35

Описание товара Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24+ Flipsuit Case S24+ желтый/прозрачный (EF-MS926CYEG

Яркий и необычный чехол-накладка Flipsuit Case создан для тех, кто хочет быть по-своему уникальным, не похожим на остальных, поскольку позволяет с лёгкостью менять декоративные панели-вкладыши в зависимости от стиля или настроения его владельца. Защита смартфона ещё никогда не была такой эффектной.

Отзывы о товаре Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24+ Flipsuit Case S24+ желтый/прозрачный (EF-MS926CYEG




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
поликарбонат, полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy S24+
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Яркий и необычный чехол-накладка Flipsuit Case создан для тех, кто хочет быть по-своему уникальным, не похожим на остальных, поскольку позволяет с лёгкостью менять декоративные панели-вкладыши в зависимости от стиля или настроения его владельца. Защита смартфона ещё никогда не была такой эффектной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24+ Flipsuit Case S24+ желтый/прозрачный (EF-MS926CYEG - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1820 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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