Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24 Flipsuit Case S24 желтый/прозрачный (EF-MS921CYEGRU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
поликарбонат, полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy S24
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709776
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
поликарбонат, полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy S24
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х2
Вес, г.
32
Описание товара Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24 Flipsuit Case S24 желтый/прозрачный (EF-MS921CYEGRU)
Яркий и необычный чехол-накладка Flipsuit Case создан для тех, кто хочет быть по-своему уникальным, не похожим на остальных, поскольку позволяет с лёгкостью менять декоративные панели-вкладыши в зависимости от стиля или настроения его владельца. Защита смартфона ещё никогда не была такой эффектной.
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Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
поликарбонат, полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy S24
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Яркий и необычный чехол-накладка Flipsuit Case создан для тех, кто хочет быть по-своему уникальным, не похожим на остальных, поскольку позволяет с лёгкостью менять декоративные панели-вкладыши в зависимости от стиля или настроения его владельца. Защита смартфона ещё никогда не была такой эффектной.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24 Flipsuit Case S24 желтый/прозрачный (EF-MS921CYEGRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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