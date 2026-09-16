Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-90, до 90кг, Профессионал (38750-90)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные тележки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 000 руб.
В наличии
Код товара: 709773
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 000 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хозяйственные тележки
Количество колес
2
Максимальная нагрузка, кг
90
Материал
пластик/алюминиевый сплав
Цвет
синий
Размеры в упаковке, см
82х48х6
Вес, кг.
4.7
Описание товара Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-90, до 90кг, Профессионал (38750-90)
Хозяйственная складная тележка ЗУБР максимальная нагрузка 90 кг 38750-90 предназначена для перевозки грузов с максимальным весом до 90 кг. Изготовлена из высокопрочного алюминиевого профиля, что гарантирует надежность и длительный срок эксплуатации. Тележка оборудована удобной ручкой, регулирующейся под рост пользователя, и резиновым шнуром для надежной фиксации груза. Складной механизм обеспечивает удобную транспортировку и хранение изделия. Размер в сложенном виде: 485х807х61мм
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Бренд
Тип товара
Хозяйственные тележки
Количество колес
2
Максимальная нагрузка, кг
90
Материал
пластик/алюминиевый сплав
Цвет
синий
Хозяйственная складная тележка ЗУБР максимальная нагрузка 90 кг 38750-90 предназначена для перевозки грузов с максимальным весом до 90 кг. Изготовлена из высокопрочного алюминиевого профиля, что гарантирует надежность и длительный срок эксплуатации. Тележка оборудована удобной ручкой, регулирующейся под рост пользователя, и резиновым шнуром для надежной фиксации груза. Складной механизм обеспечивает удобную транспортировку и хранение изделия. Размер в сложенном виде: 485х807х61мм
Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-90, до 90кг, Профессионал (38750-90) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7000 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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