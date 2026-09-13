Видеорегистратор с радар-детектором Inspector MIKE S PRO GPS ГЛОНАСС
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2.45
Кол-во камер
1
Угол обзора
145°
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%16 260 руб. 30 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709765
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
8.5
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
да
Ширина, см
7.5
Комплектация
видеорегистратор, документация, радар детектор
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2.45
Кол-во камер
1
Угол обзора
145°
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Возможность записи события в отдельный файл
есть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
да
Питание
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х6
Вес, г.
600
Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором Inspector MIKE S PRO GPS ГЛОНАСС
Видеорегистратор Inspector MIKE S PRO - компактное комбо-устройство с LNA-усилителем, с креплением c активным питанием, возможностью обновления через Wi-Fi, сигнатурной технологией распознавания радаров, классическим рупором, встроенным модулем GPS/GLONASS и улучшенным качеством съемки Full HD.
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Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth, С Wi-Fi, С микрофоном, Мини
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
8.5
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
да
Ширина, см
7.5
Комплектация
видеорегистратор, документация, радар детектор
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2.45
Кол-во камер
1
Угол обзора
145°
Wi-Fi
есть
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Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Возможность записи события в отдельный файл
есть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
да
Питание
нет
Страна производитель
Китай
Видеорегистратор Inspector MIKE S PRO - компактное комбо-устройство с LNA-усилителем, с креплением c активным питанием, возможностью обновления через Wi-Fi, сигнатурной технологией распознавания радаров, классическим рупором, встроенным модулем GPS/GLONASS и улучшенным качеством съемки Full HD.
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С выносной камерой, С двумя камерами
Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth, С Wi-Fi, С микрофоном, Мини
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С выносной камерой, С двумя камерами
Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth, С Wi-Fi, С микрофоном, Мини
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