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Колонки автомобильные JBL Stage2 634 250Вт 91дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки автомобильные JBL Stage2 634 250Вт 91дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные

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Колонки автомобильные JBL Stage2 634 250Вт 91дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 1
Колонки автомобильные JBL Stage2 634 250Вт 91дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 2
Колонки автомобильные JBL Stage2 634 250Вт 91дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 3
Колонки автомобильные JBL Stage2 634 250Вт 91дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 4
Колонки автомобильные JBL Stage2 634 250Вт 91дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Колонки автомобильные JBL Stage2 634 250Вт 91дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 1
  • Колонки автомобильные JBL Stage2 634 250Вт 91дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 2
  • Колонки автомобильные JBL Stage2 634 250Вт 91дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 3
  • Колонки автомобильные JBL Stage2 634 250Вт 91дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 4
  • Колонки автомобильные JBL Stage2 634 250Вт 91дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709764
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Автоакустика
Материал дифузора
полимер
Номинальная мощность
40
Диаметр излучателя
16.5 см
Размеры в упаковке, см
38х20х10
Вес, кг.
1.02

Описание товара Колонки автомобильные JBL Stage2 634 250Вт 91дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные

Автомобильные колонки JBL Stage2 634 являются частью коаксиальной трехполосной аудиосистемы, предназначенной для полной замены или модернизации штатной акустики. Комплект состоит из круглых динамиков с номинальной мощностью 40 Вт. Они способны выдерживать кратковременные пиковые нагрузки до 250 Ватт без механических повреждений. Подходят для большинства современных моделей авто благодаря универсальным характеристикам и стандартному размеру 16 см. Аудиоколонки снабжены твитерами купольной формы и полипропиленовыми диффузорами, которые отвечают за четкие глубокие басы, и работают на базе ферритовой магнитной системы. Чувствительность 91 дБ гарантирует чистое звучание без шумов и искажений даже на максимальной громкости.

Отзывы о товаре Колонки автомобильные JBL Stage2 634 250Вт 91дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Автоакустика
Материал дифузора
полимер
Номинальная мощность
40
Диаметр излучателя
16.5 см
Описание
Автомобильные колонки JBL Stage2 634 являются частью коаксиальной трехполосной аудиосистемы, предназначенной для полной замены или модернизации штатной акустики. Комплект состоит из круглых динамиков с номинальной мощностью 40 Вт. Они способны выдерживать кратковременные пиковые нагрузки до 250 Ватт без механических повреждений. Подходят для большинства современных моделей авто благодаря универсальным характеристикам и стандартному размеру 16 см. Аудиоколонки снабжены твитерами купольной формы и полипропиленовыми диффузорами, которые отвечают за четкие глубокие басы, и работают на базе ферритовой магнитной системы. Чувствительность 91 дБ гарантирует чистое звучание без шумов и искажений даже на максимальной громкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки автомобильные JBL Stage2 634 250Вт 91дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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