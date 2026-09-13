Телескоп BRESSER JUNIOR 70/400 в зеленом рюкзаке (8850610B4K000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Научные наборы и опыты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709761
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 8 лет
Комплектация
детский телескоп, рюкзак, оптический прицел 5x24, диагональное зеркало, 3 окуляра (H20 / H12 / H6), 1,5-кратная оборачивающая линза, регулируемый по высоте алюминиевый штатив, держатель для смартфона, руководство по эксплуатации
Материал
металл, пластик
Размер в упаковке
56.5х38х13 см
Страна бренда
Германия
Тематика
астрономия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х58х40
Вес, кг.
3.1
Описание товара Телескоп BRESSER JUNIOR 70/400 в зеленом рюкзаке (8850610B4K000)
С телескопом-рефрактором BRESSER JUNIOR 70/400 с рюкзаком вы можете быстро отправиться в собственное астрономическое путешествие за открытиями. Благодаря диафрагме 70 мм и фокусному расстоянию 400 мм в телескопе есть все необходимое, чтобы показать вам множество впечатляющих небесных объектов.
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Бренд
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 8 лет
Комплектация
детский телескоп, рюкзак, оптический прицел 5x24, диагональное зеркало, 3 окуляра (H20 / H12 / H6), 1,5-кратная оборачивающая линза, регулируемый по высоте алюминиевый штатив, держатель для смартфона, руководство по эксплуатации
Материал
металл, пластик
Размер в упаковке
56.5х38х13 см
Страна бренда
Германия
Тематика
астрономия
Страна производитель
Китай
С телескопом-рефрактором BRESSER JUNIOR 70/400 с рюкзаком вы можете быстро отправиться в собственное астрономическое путешествие за открытиями. Благодаря диафрагме 70 мм и фокусному расстоянию 400 мм в телескопе есть все необходимое, чтобы показать вам множество впечатляющих небесных объектов.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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Телескоп BRESSER JUNIOR 70/400 в зеленом рюкзаке (8850610B4K000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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