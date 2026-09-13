Бензопила Stihl MS 172 14" 1400Вт 1.9л.с. дл.шины:14" (35cm) (11302000558P)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
31.8
Объём топливного бака, л
0.396
Длина шины, дюйм
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709357
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Бензопилы
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
31.8
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.396
Уровень шума
114
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Размеры в упаковке, см
51х29х27
Вес, кг.
7
Описание товара Бензопила Stihl MS 172 14" 1400Вт 1.9л.с. дл.шины:14" (35cm) (11302000558P)
Штиль МС 172 - Практичная универсальная пила для работ по уходу за садом.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 16 дюймов, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Бензопилы
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
31.8
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.396
Уровень шума
114
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Штиль МС 172 - Практичная универсальная пила для работ по уходу за садом.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 16 дюймов, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 16 дюймов, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Бензопила Stihl MS 172 14" 1400Вт 1.9л.с. дл.шины:14" (35cm) (11302000558P) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 24290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бензопила Stihl MS 172 14" 1400Вт 1.9л.с. дл.шины:14" (35cm) (11302000558P)