Top.Mail.Ru
Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 1
Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 2
Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 3
Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 4
Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 5
Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 6
Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 7
Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 8
Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 9
Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 10
Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 11
Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 12
Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 13
Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 14
Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 15
Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 16
Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 17
Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 18
Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 19
Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Бетон, Дерево, Металл
Комплектация
биты, отвертка держатель для бит, сверла, удлинитель для бит, кейс
  • Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 1
  • Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 2
  • Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 3
  • Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 4
  • Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 5
  • Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 6
  • Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 7
  • Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 8
  • Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 9
  • Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 10
  • Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 11
  • Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 12
  • Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 13
  • Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 14
  • Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 15
  • Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 16
  • Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 17
  • Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 18
  • Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 19
  • Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709350
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Страна производства
Китай
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Бетон, Дерево, Металл
Дополнительно
привод бит - 1/4 дюйм., хвостовик сверл - цилиндрический
Комплектация
биты, отвертка держатель для бит, сверла, удлинитель для бит, кейс
Габариты (ВxГxШ), мм
255x50x235
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х5
Вес, кг.
1.13

Описание товара Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей

Набор сверл и насадок-бит Bosch 2607010610 является оптимальным выбором для использования на строительных объектах, позволяя сверлить деревянные, металлические, бетонные конструкции и монтировать различное оборудование на саморезы с дюбелями. Комплект из 54 предметов включает как качественно изготовленные сверла, так и отверточные биты со шлицами разных видов. Оба вида оснастки получили шестигранные хвостовик и возможность устанавливаться в стандартный патрон механизированного инструмента. Для работы сверлами и битами набора Bosch 2607010610 можно использовать любой электроинструмент, включая перфораторы, дрели и ударные дрели, шуруповерты. Один такой комплект может обеспечить строителя или слесаря всей необходимой строительной и монтажной оснасткой. Изделия упакованы в небольшой кейс с прозрачной крышкой, откуда необходимые предметы легко извлечь.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BOSCH
Страна производства
Китай
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Бетон, Дерево, Металл
Дополнительно
привод бит - 1/4 дюйм., хвостовик сверл - цилиндрический
Комплектация
биты, отвертка держатель для бит, сверла, удлинитель для бит, кейс
Габариты (ВxГxШ), мм
255x50x235
Страна производитель
Китай
Описание
Набор сверл и насадок-бит Bosch 2607010610 является оптимальным выбором для использования на строительных объектах, позволяя сверлить деревянные, металлические, бетонные конструкции и монтировать различное оборудование на саморезы с дюбелями. Комплект из 54 предметов включает как качественно изготовленные сверла, так и отверточные биты со шлицами разных видов. Оба вида оснастки получили шестигранные хвостовик и возможность устанавливаться в стандартный патрон механизированного инструмента. Для работы сверлами и битами набора Bosch 2607010610 можно использовать любой электроинструмент, включая перфораторы, дрели и ударные дрели, шуруповерты. Один такой комплект может обеспечить строителя или слесаря всей необходимой строительной и монтажной оснасткой. Изделия упакованы в небольшой кейс с прозрачной крышкой, откуда необходимые предметы легко извлечь.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей - по цене 2970 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...