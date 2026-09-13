Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3101)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709347
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
Дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
50
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
27000 уд/мин
Тормоз двигателя
нет
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
10
Длина, м
17.7
Высота, см
22.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х28х9
Вес, кг.
4.5
Описание товара Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3101)
Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI с бесщеточным двигателем поставляется с одним аккумулятором. Это говорит о том, что профессиональный инструмент предназначен для автономной работы. Использовать эту дрель можно не только для сверления, но и для сверления с ударом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 040 руб.3760 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 ...
-
В наличииЦена 16 110 руб.4028 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #3, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS ...
-
В наличииЦена 16 750 руб.4188 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточн...
-
В наличииЦена 16 990 руб. 27 330 руб.4248 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточн...
-
В наличииЦена 17 520 руб.4380 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточ...
-
В наличииЦена 19 590 руб. 20 000 руб.4898 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч)
Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
Дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
50
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
27000 уд/мин
Тормоз двигателя
нет
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
10
Длина, м
17.7
Высота, см
22.9
Страна производитель
Китай
Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI с бесщеточным двигателем поставляется с одним аккумулятором. Это говорит о том, что профессиональный инструмент предназначен для автономной работы. Использовать эту дрель можно не только для сверления, но и для сверления с ударом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3101) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3101)