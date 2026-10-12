Дрель-шуруповерт Makita DF488D004 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
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Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 720 руб.
В наличии
Код товара: 709337
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х13
Вес, кг.
3.4
Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DF488D004 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Makita DF488D004 – это универсальная аккумуляторная дрель-шуруповерт с двумя скоростями, идеально подходящая для сверления в дереве и металле, а также для широкого спектра задач по закручиванию крепежа. Она станет незаменимым помощником в сборке мебели, ремонте и отделке как внутри помещений, так и на улице. Двухскоростной редуктор оптимизирует работу: низкая скорость удобна для заворачивания шурупов, а высокая – для сверления.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Makita DF488D004 – это универсальная аккумуляторная дрель-шуруповерт с двумя скоростями, идеально подходящая для сверления в дереве и металле, а также для широкого спектра задач по закручиванию крепежа. Она станет незаменимым помощником в сборке мебели, ремонте и отделке как внутри помещений, так и на улице. Двухскоростной редуктор оптимизирует работу: низкая скорость удобна для заворачивания шурупов, а высокая – для сверления.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт Makita DF488D004 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - стоимость товара 14720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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