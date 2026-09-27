Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Very Best Of Nina Simone
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
В наличии
Код товара: 709334
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Загружаем...
3 400 руб.
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Характеристики
Бренд
WaxTime
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WaxTime
Barcode
[8435723701644]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Very Best Of Nina Simone
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Baby Just Cares for Me, I Loves You Porgy, Love Me or Leave Me, Little Girl Blue, He Needs Me, Children Go Where I Send You, Willow Weep for Me, Nobody Knows You When You're Down and Out, Black Is the Color of My True Love's Hair, Trouble in Mind, Exactly Like You, Nothin' Till You Hear from Me, Work Song, Fine and Mellow, Mood Indigo, The Other Woman
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Baby Just Cares for Me, I Loves You Porgy, Love Me or Leave Me, Little Girl Blue, He Needs Me, Children Go Where I Send You, Willow Weep for Me, Nobody Knows You When You're Down and Out, Black Is the Color of My True Love's Hair, Trouble in Mind, Exactly Like You, Nothin' Till You Hear from Me, Work Song, Fine and Mellow, Mood Indigo, The Other Woman
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
WaxTime
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WaxTime
Barcode
[8435723701644]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Very Best Of Nina Simone
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Baby Just Cares for Me, I Loves You Porgy, Love Me or Leave Me, Little Girl Blue, He Needs Me, Children Go Where I Send You, Willow Weep for Me, Nobody Knows You When You're Down and Out, Black Is the Color of My True Love's Hair, Trouble in Mind, Exactly Like You, Nothin' Till You Hear from Me, Work Song, Fine and Mellow, Mood Indigo, The Other Woman
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Baby Just Cares for Me, I Loves You Porgy, Love Me or Leave Me, Little Girl Blue, He Needs Me, Children Go Where I Send You, Willow Weep for Me, Nobody Knows You When You're Down and Out, Black Is the Color of My True Love's Hair, Trouble in Mind, Exactly Like You, Nothin' Till You Hear from Me, Work Song, Fine and Mellow, Mood Indigo, The Other Woman
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка – стоимость товара 3400 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка