Чайник SMEG,WKF01 стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайники наплитные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709254
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
33х25х25
Вес, кг.
2
Описание товара Чайник SMEG,WKF01 стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет нержавеющая сталь
Чайник SMEG WKF01SS — это сочетание стиля, функциональности и высокого качества. Он выполнен в стиле 50-х годов и станет ярким акцентом на вашей кухне и подчеркнет вашу индивидуальность. Он изготовлен из нержавеющей стали, что делает его прочным и долговечным, а его габариты 20?20?15.2 см позволяют разместить его даже на самой маленькой кухне.
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Чайник SMEG WKF01SS — это сочетание стиля, функциональности и высокого качества. Он выполнен в стиле 50-х годов и станет ярким акцентом на вашей кухне и подчеркнет вашу индивидуальность. Он изготовлен из нержавеющей стали, что делает его прочным и долговечным, а его габариты 20?20?15.2 см позволяют разместить его даже на самой маленькой кухне.
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Чайник SMEG,WKF01 стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет нержавеющая сталь - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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