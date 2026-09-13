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Чайник SMEG,WKF01 стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет нержавеющая сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник SMEG,WKF01 стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет нержавеющая сталь

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Чайник SMEG,WKF01 стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет нержавеющая сталь - фото 1
Чайник SMEG,WKF01 стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет нержавеющая сталь - фото 2
Чайник SMEG,WKF01 стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет нержавеющая сталь - фото 3
Чайник SMEG,WKF01 стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет нержавеющая сталь - фото 4
Чайник SMEG,WKF01 стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет нержавеющая сталь - фото 5
Чайник SMEG,WKF01 стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет нержавеющая сталь - фото 6
Чайник SMEG,WKF01 стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет нержавеющая сталь - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайники наплитные
  • Чайник SMEG,WKF01 стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет нержавеющая сталь - фото 1
  • Чайник SMEG,WKF01 стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет нержавеющая сталь - фото 2
  • Чайник SMEG,WKF01 стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет нержавеющая сталь - фото 3
  • Чайник SMEG,WKF01 стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет нержавеющая сталь - фото 4
  • Чайник SMEG,WKF01 стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет нержавеющая сталь - фото 5
  • Чайник SMEG,WKF01 стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет нержавеющая сталь - фото 6
  • Чайник SMEG,WKF01 стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет нержавеющая сталь - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709254
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Чайники наплитные
Размеры в упаковке, см
33х25х25
Вес, кг.
2

Описание товара Чайник SMEG,WKF01 стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет нержавеющая сталь

Чайник SMEG WKF01SS — это сочетание стиля, функциональности и высокого качества. Он выполнен в стиле 50-х годов и станет ярким акцентом на вашей кухне и подчеркнет вашу индивидуальность. Он изготовлен из нержавеющей стали, что делает его прочным и долговечным, а его габариты 20?20?15.2 см позволяют разместить его даже на самой маленькой кухне.

Отзывы о товаре Чайник SMEG,WKF01 стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет нержавеющая сталь




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Чайники наплитные
Описание
Чайник SMEG WKF01SS — это сочетание стиля, функциональности и высокого качества. Он выполнен в стиле 50-х годов и станет ярким акцентом на вашей кухне и подчеркнет вашу индивидуальность. Он изготовлен из нержавеющей стали, что делает его прочным и долговечным, а его габариты 20?20?15.2 см позволяют разместить его даже на самой маленькой кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник SMEG,WKF01 стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет нержавеющая сталь - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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