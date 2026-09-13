Чайник со свистком SMEG, CKLW2001PB стиль 50-х г.г., объем 2.3 л, нержавеющая сталь, диаметр нижней пластины 20 см, совместим с любой варочной поверхностью, цвет пастельный голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник со свистком
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709248
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чайник со свистком
Материал
нержавеющая сталь
Объем, л
2.3
Подходит для индукционных плит
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х25х25
Вес, кг.
2
Описание товара Чайник со свистком SMEG, CKLW2001PB стиль 50-х г.г., объем 2.3 л, нержавеющая сталь, диаметр нижней пластины 20 см, совместим с любой варочной поверхностью, цвет пастельный голубой
Чайник Smeg CKLW2001PB со свистком представляет собой уникальное сочетание стиля, функциональности и высокого качества. Выполненный в пастельно-голубом цвете, он добавит яркую нотку в любую кухню, а его дизайн в стиле 50-х годов привнесет в ваш дом нотку ретро. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и надежность.
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Бренд
Тип товара
Чайник со свистком
Материал
нержавеющая сталь
Объем, л
2.3
Подходит для индукционных плит
да
Страна производитель
Китай
Чайник Smeg CKLW2001PB со свистком представляет собой уникальное сочетание стиля, функциональности и высокого качества. Выполненный в пастельно-голубом цвете, он добавит яркую нотку в любую кухню, а его дизайн в стиле 50-х годов привнесет в ваш дом нотку ретро. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и надежность.
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Чайник со свистком SMEG, CKLW2001PB стиль 50-х г.г., объем 2.3 л, нержавеющая сталь, диаметр нижней пластины 20 см, совместим с любой варочной поверхностью, цвет пастельный голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Чайник со свистком SMEG, CKLW2001PB стиль 50-х г.г., объем 2.3 л, нержавеющая сталь, диаметр нижней пластины 20 см, совместим с любой варочной поверхностью, цвет пастельный голубой