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Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый

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Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 1
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 2
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 3
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 4
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 5
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 6
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 7
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 8
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 9
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 10
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 11
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 12
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 13
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 14
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 15
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 16
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 17
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 18
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 19
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 1
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 2
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 3
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 4
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 5
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 6
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 7
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 8
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 9
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 10
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 11
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 12
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 13
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 14
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 15
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 16
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 17
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 18
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 19
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708964
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый
3 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х14
Вес, кг.
2.73

Описание товара Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый

Паровая швабра КТ-1017 поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. Устройство оснащено резервуаром для воды ёмкостью 550 мл, что позволяет производить непрерывную уборку до 55 мин.

Отзывы о товаре Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Страна производитель
Китай
Описание
Паровая швабра КТ-1017 поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. Устройство оснащено резервуаром для воды ёмкостью 550 мл, что позволяет производить непрерывную уборку до 55 мин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3940 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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