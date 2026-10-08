Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый
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Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб.
В наличии
Код товара: 708964
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паровые швабры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х14
Вес, кг.
2.73
Описание товара Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый
Паровая швабра КТ-1017 поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. Устройство оснащено резервуаром для воды ёмкостью 550 мл, что позволяет производить непрерывную уборку до 55 мин.
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Паровая швабра КТ-1017 поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. Устройство оснащено резервуаром для воды ёмкостью 550 мл, что позволяет производить непрерывную уборку до 55 мин.
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1017-1 черно-малиновый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3940 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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