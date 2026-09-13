Top.Mail.Ru
Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO 16Gb, 5600Mhz, [KF556C36BWE-16] CL36 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO 16Gb, 5600Mhz, [KF556C36BWE-16] CL36

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO 16Gb, 5600Mhz, [KF556C36BWE-16] CL36 - фото 1
Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO 16Gb, 5600Mhz, [KF556C36BWE-16] CL36 - фото 2
Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO 16Gb, 5600Mhz, [KF556C36BWE-16] CL36 - фото 3
Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO 16Gb, 5600Mhz, [KF556C36BWE-16] CL36 - фото 4
Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO 16Gb, 5600Mhz, [KF556C36BWE-16] CL36 - фото 5
Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO 16Gb, 5600Mhz, [KF556C36BWE-16] CL36 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оперативная память
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO 16Gb, 5600Mhz, [KF556C36BWE-16] CL36 - фото 1
  • Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO 16Gb, 5600Mhz, [KF556C36BWE-16] CL36 - фото 2
  • Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO 16Gb, 5600Mhz, [KF556C36BWE-16] CL36 - фото 3
  • Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO 16Gb, 5600Mhz, [KF556C36BWE-16] CL36 - фото 4
  • Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO 16Gb, 5600Mhz, [KF556C36BWE-16] CL36 - фото 5
  • Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO 16Gb, 5600Mhz, [KF556C36BWE-16] CL36 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708642
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Оперативная память
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO 16Gb, 5600Mhz, [KF556C36BWE-16] CL36

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти Kingston FURY Beast станет отличным решением для сборки новой производительной системы на базе современной платформы AMD AM5 или Intel Alder Lake/Raptor Lake. Частота 5600 МГц в паре с низкой латентностью предлагает отличный баланс скорости и стоимости, что делает память идеальной для геймеров и пользователей, работающих с монтажом видео, 3D-графикой и требовательными профессиональными приложениями. Объёма 16 ГБ в одном модуле достаточно для комфортной игры на высоких настройках и эффективной многозадачности, однако для рабочих станций, где часто используются несколько тяжёлых программ одновременно, стоит рассмотреть покупку пары таких планок или комплекта с большим суммарным объёмом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Оперативная память Kingston FURY Beast относится к последнему поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4. DDR5 предлагает более высокую пропускную способность, эффективность энергопотребления и увеличенную плотность модулей. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в настольные компьютеры. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4, поэтому при выборе необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно это поколение памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль объёмом 16 ГБ обеспечивает солидный запас оперативной памяти для большинства текущих задач. Частота 5600 МГц существенно влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, напрямую повышая производительность в играх, особенно на процессорах AMD с архитектурой Zen 4, где быстрая память критически важна для работы Infinity Fabric. В рабочих сценариях, таких как рендеринг и работа с большими базами данных, высокая частота сокращает время обработки операций, делая систему более отзывчивой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля составляют CL36, что является хорошим показателем для памяти DDR5 на частоте 5600 МГц, обеспечивая оптимальный баланс между высокой скоростью передачи данных и низкой задержкой. Рабочее напряжение для этого поколения памяти ниже, чем у DDR4, что способствует энергоэффективности. Особенность данной модели - поддержка профиля AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), который позволяет в один клик в BIOS материнской платы AMD загрузить предустановленные настройки разгона и выйти на заявленные частоту и тайминги без сложных ручных манипуляций.

Совместимость с платформой

Планка оптимизирована для работы с платформами AMD AM5, поддерживающими профиль EXPO, но также полностью совместима и с современными платформами Intel (чипсеты серий 600 и 700), где для активации частоты 5600 МГц потребуется включить профиль Intel XMP. Для гарантированной работы на заявленной частоте необходимо использовать материнскую плату, официально поддерживающую такие режимы, и установить последнюю версию BIOS или UEFI. На старых платформах, предназначенных для DDR4, эта память работать не будет.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён стильным радиатором белого цвета из алюминиевого сплава. Он не только дополняет эстетику светлых сборок, но и эффективно рассеивает тепло, что важно для стабильной работы памяти при высоких нагрузках и длительных игровых сессиях. Радиатор имеет компактную конструкцию с низким профилем, что минимизирует риск конфликта с установленными башенными кулерами процессора. Подсветка на этой модели отсутствует, что делает её отличным выбором для пользователей, предпочитающих минималистичный дизайн без лишнего освещения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и материнских плат настоятельно рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Для его активации потребуется приобрести два идентичных модуля и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты A2 и B2). Такой подход вдвое увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом, что даёт ощутимый прирост производительности в играх и профессиональных приложениях.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание перед покупкой стоит уделить проверке совместимости материнской платы с поколением DDR5 и поддержкой частоты 5600 МГц. Учитывая, что это одиночный модуль, для двухканального режима потребуется пара. Смешивать этот модуль с другими, даже от того же производителя, но с иными таймингами или частотой, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе системы. Данный модуль оптимален для пользователей, строящих новую систему на DDR5 и ценящих баланс скорости, объёма и доступной цены, с возможностью лёгкого разгона через EXPO для платформ AMD.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO 16Gb, 5600Mhz, [KF556C36BWE-16] CL36




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Оперативная память
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти Kingston FURY Beast станет отличным решением для сборки новой производительной системы на базе современной платформы AMD AM5 или Intel Alder Lake/Raptor Lake. Частота 5600 МГц в паре с низкой латентностью предлагает отличный баланс скорости и стоимости, что делает память идеальной для геймеров и пользователей, работающих с монтажом видео, 3D-графикой и требовательными профессиональными приложениями. Объёма 16 ГБ в одном модуле достаточно для комфортной игры на высоких настройках и эффективной многозадачности, однако для рабочих станций, где часто используются несколько тяжёлых программ одновременно, стоит рассмотреть покупку пары таких планок или комплекта с большим суммарным объёмом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Оперативная память Kingston FURY Beast относится к последнему поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4. DDR5 предлагает более высокую пропускную способность, эффективность энергопотребления и увеличенную плотность модулей. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в настольные компьютеры. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4, поэтому при выборе необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно это поколение памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль объёмом 16 ГБ обеспечивает солидный запас оперативной памяти для большинства текущих задач. Частота 5600 МГц существенно влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, напрямую повышая производительность в играх, особенно на процессорах AMD с архитектурой Zen 4, где быстрая память критически важна для работы Infinity Fabric. В рабочих сценариях, таких как рендеринг и работа с большими базами данных, высокая частота сокращает время обработки операций, делая систему более отзывчивой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля составляют CL36, что является хорошим показателем для памяти DDR5 на частоте 5600 МГц, обеспечивая оптимальный баланс между высокой скоростью передачи данных и низкой задержкой. Рабочее напряжение для этого поколения памяти ниже, чем у DDR4, что способствует энергоэффективности. Особенность данной модели - поддержка профиля AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), который позволяет в один клик в BIOS материнской платы AMD загрузить предустановленные настройки разгона и выйти на заявленные частоту и тайминги без сложных ручных манипуляций.

Совместимость с платформой

Планка оптимизирована для работы с платформами AMD AM5, поддерживающими профиль EXPO, но также полностью совместима и с современными платформами Intel (чипсеты серий 600 и 700), где для активации частоты 5600 МГц потребуется включить профиль Intel XMP. Для гарантированной работы на заявленной частоте необходимо использовать материнскую плату, официально поддерживающую такие режимы, и установить последнюю версию BIOS или UEFI. На старых платформах, предназначенных для DDR4, эта память работать не будет.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён стильным радиатором белого цвета из алюминиевого сплава. Он не только дополняет эстетику светлых сборок, но и эффективно рассеивает тепло, что важно для стабильной работы памяти при высоких нагрузках и длительных игровых сессиях. Радиатор имеет компактную конструкцию с низким профилем, что минимизирует риск конфликта с установленными башенными кулерами процессора. Подсветка на этой модели отсутствует, что делает её отличным выбором для пользователей, предпочитающих минималистичный дизайн без лишнего освещения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и материнских плат настоятельно рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Для его активации потребуется приобрести два идентичных модуля и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты A2 и B2). Такой подход вдвое увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом, что даёт ощутимый прирост производительности в играх и профессиональных приложениях.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание перед покупкой стоит уделить проверке совместимости материнской платы с поколением DDR5 и поддержкой частоты 5600 МГц. Учитывая, что это одиночный модуль, для двухканального режима потребуется пара. Смешивать этот модуль с другими, даже от того же производителя, но с иными таймингами или частотой, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе системы. Данный модуль оптимален для пользователей, строящих новую систему на DDR5 и ценящих баланс скорости, объёма и доступной цены, с возможностью лёгкого разгона через EXPO для платформ AMD.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO 16Gb, 5600Mhz, [KF556C36BWE-16] CL36 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...