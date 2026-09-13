Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black RGB 128Gb (kit 4x32Gb), 5200Mhz, [KF552C40BBAK4-128] CL40

Для кого и под какие задачи

Этот солидный комплект оперативной памяти предназначен для создания мощной рабочей станции или высокопроизводительной игровой системы, где критически важен большой объём ОЗУ. Он идеально подойдёт профессионалам, работающим с монтажом видео в 4K и 8K разрешениях, 3D-рендерингом, сложными инженерными симуляциями, а также требовательным геймерам, которые стремятся к максимальной отзывчивости системы в современных играх с открытым миром и при активном стриминге. Суммарный объём в 128 ГБ с запасом покрывает потребности в виртуализации, работе с огромными базами данных и экстремальной многозадачности, когда одновременно запущены десятки тяжёлых приложений и сотни вкладок браузера.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами современная оперативная память стандарта DDR5, которая обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что планки DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому для их установки требуется материнская плата с соответствующими разъёмами и поддержкой этого стандарта памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из четырёх модулей по 32 ГБ каждый, предлагая в сумме впечатляющие 128 ГБ оперативной памяти. Базовая эффективная частота работы составляет 5200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой загрузки текстур, плавной работы в профессиональных пакетах и сокращения времени рендеринга. Такой объём делает неактуальным понятие нехватки памяти для подавляющего большинства задач, а высокая частота положительно сказывается на минимальных кадрах в секунду (FPS) в играх и общей отзывчивости системы при работе с большими массивами данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL40, что является типичным значением латентности для DDR5 на частоте 5200 МГц на момент её выхода. Сочетание этой частоты и таймингов обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически активировать заявленные частоту 5200 МГц и тайминги одним кликом в BIOS совместимой материнской платы, избавляя пользователя от ручных настроек. Рабочее напряжение оптимизировано для стабильной работы на высоких скоростях.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5 и новее), использующими стандарт DDR5. Для достижения заявленной частоты 5200 МГц необходима материнская плата, которая официально поддерживает такие скорости, а также рекомендуется свежая версия BIOS/UEFI. Установка четырёх модулей может накладывать дополнительные требования на качество контроллера памяти процессора и разводку платы для стабильной работы на высоких частотах.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Каждый модуль оснащён стильным алюминиевым радиатором чёрного цвета, который эффективно отводит тепло при длительных нагрузках, способствуя стабильности системы. Высота планок продумана, чтобы минимизировать риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет персонализировать внешний вид сборки, а благодаря поддержке Kingston FURY CTRL и синхронизации с ПО производителей материнских плат (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и др.) можно создавать сложные световые эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового набора из четырёх идентичных планок, что гарантирует их полную совместимость между собой для работы в многоканальном режиме. Установка всех четырёх модулей в соответствующие слоты материнской платы (обычно это слоты A1, B1, A2, B2, согласно инструкции к плате) активирует четырёхканальный режим на платформе Intel или двухканальный с двумя каналами по два модуля (Dual-channel, 2DPC) на платформе AMD, что значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальной конфигурацией.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет четыре слота DIMM, поддерживающие стандарт DDR5 и рекомендуемый объём модулей. Учтите, что установка четырёх планок DDR5 может ограничить максимально достижимую частоту разгона по сравнению с установкой двух модулей на некоторых платах. Этот комплект является оптимальным решением для пользователей, чьи рабочие процессы или игровые амбиции действительно требуют экстремального объёма ОЗУ. Если же ваши задачи ограничиваются играми и обычной многозадачностью, стоит рассмотреть комплекты меньшего объёма, но с более высокой частотой и низкими таймингами, что может оказаться более выгодным по соотношению цена/производительность.