Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black EXPO RGB 16Gb, 6800Mhz, [KF568C34BBEA-16] CL34
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black EXPO RGB 16Gb, 6800Mhz, [KF568C34BBEA-16] CL34
Для кого и под какие задачи
Этот высокоскоростной комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, собирающих мощную систему на современной платформе AMD. Он идеально подходит для получения максимального фреймрейта в требовательных киберспортивных и AAA-играх, где низкая латентность памяти напрямую влияет на плавность геймплея. Также модули отлично справятся с задачами монтажа видео в высоком разрешении и работы в ресурсоёмких инженерных приложениях, обеспечивая высокую пропускную способность для быстрой обработки данных.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению, предлагающему удвоенную по сравнению с DDR4 пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что указывает на их предназначение исключительно для настольных компьютеров и совместимость только со слотами на материнских платах для ПК. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями DDR4 или DDR3.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ двухканальной памяти - оптимальный объём для игровых и рабочих систем на сегодняшний день. Частота 6800 МГц является очень высокой даже для DDR5 и обеспечивает исключительную скорость обмена данными между памятью и процессором. В играх это выражается в снижении просадок FPS и повышении минимального фреймрейта, а в рабочих приложениях ускоряет рендеринг и загрузку тяжёлых проектов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL34, что указывает на очень низкую задержку при столь высокой частоте 6800 МГц, обеспечивая отличный баланс между пропускной способностью и быстрым откликом. Ключевой особенностью данного комплекта является предустановленная поддержка профиля AMD EXPO, который позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты, таймингов и напряжения в BIOS материнской платы на базе AMD, чтобы память сразу работала на заявленной скорости без сложного ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память оптимизирована для работы с современными платформами AMD на базе процессоров Ryzen 7000 серии и чипсетов X670/B650. Для активации профиля EXPO и выхода на частоту 6800 МГц необходима материнская плата, чья спецификация поддерживает такие высокие скорости, а также рекомендуется установка последней версии BIOS для обеспечения стабильности. На платформах Intel память также будет работать, но профиль EXPO может быть недоступен, и для разгона придётся использовать аналогичный профиль XMP 3.0.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах под нагрузкой, предотвращая троттлинг. Верхнюю часть радиаторов украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с другими компонентами системы через ПО материнской платы или фирменную утилиту Kingston для создания целостного светового шоу в корпусе с окном.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой. Для правильной активации этого режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты A2 и B2. Для дальнейшего расширения до 32 ГБ рекомендуется приобрести точно такой же комплект, чтобы избежать потенциальных проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают память стандарта DDR5 и заявленные высокие частоты, близкие к 6800 МГц, так как на слабых платах с базовыми чипсетами стабильная работа на максимуме может быть недостижима. Высота модулей с радиаторами стандартная, но при планировании сборки с крупным башенным кулером стоит проверить его схему на предмет возможного нависания над слотами памяти. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто хочет выжать максимум из платформы AMD, но если ваша основная задача - простое многозадачное использование или офисная работа, переплачивать за такие высокие частоты не имеет смысла.
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Для кого и под какие задачи
Этот высокоскоростной комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, собирающих мощную систему на современной платформе AMD. Он идеально подходит для получения максимального фреймрейта в требовательных киберспортивных и AAA-играх, где низкая латентность памяти напрямую влияет на плавность геймплея. Также модули отлично справятся с задачами монтажа видео в высоком разрешении и работы в ресурсоёмких инженерных приложениях, обеспечивая высокую пропускную способность для быстрой обработки данных.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению, предлагающему удвоенную по сравнению с DDR4 пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что указывает на их предназначение исключительно для настольных компьютеров и совместимость только со слотами на материнских платах для ПК. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями DDR4 или DDR3.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ двухканальной памяти - оптимальный объём для игровых и рабочих систем на сегодняшний день. Частота 6800 МГц является очень высокой даже для DDR5 и обеспечивает исключительную скорость обмена данными между памятью и процессором. В играх это выражается в снижении просадок FPS и повышении минимального фреймрейта, а в рабочих приложениях ускоряет рендеринг и загрузку тяжёлых проектов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL34, что указывает на очень низкую задержку при столь высокой частоте 6800 МГц, обеспечивая отличный баланс между пропускной способностью и быстрым откликом. Ключевой особенностью данного комплекта является предустановленная поддержка профиля AMD EXPO, который позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты, таймингов и напряжения в BIOS материнской платы на базе AMD, чтобы память сразу работала на заявленной скорости без сложного ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память оптимизирована для работы с современными платформами AMD на базе процессоров Ryzen 7000 серии и чипсетов X670/B650. Для активации профиля EXPO и выхода на частоту 6800 МГц необходима материнская плата, чья спецификация поддерживает такие высокие скорости, а также рекомендуется установка последней версии BIOS для обеспечения стабильности. На платформах Intel память также будет работать, но профиль EXPO может быть недоступен, и для разгона придётся использовать аналогичный профиль XMP 3.0.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах под нагрузкой, предотвращая троттлинг. Верхнюю часть радиаторов украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с другими компонентами системы через ПО материнской платы или фирменную утилиту Kingston для создания целостного светового шоу в корпусе с окном.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой. Для правильной активации этого режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты A2 и B2. Для дальнейшего расширения до 32 ГБ рекомендуется приобрести точно такой же комплект, чтобы избежать потенциальных проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают память стандарта DDR5 и заявленные высокие частоты, близкие к 6800 МГц, так как на слабых платах с базовыми чипсетами стабильная работа на максимуме может быть недостижима. Высота модулей с радиаторами стандартная, но при планировании сборки с крупным башенным кулером стоит проверить его схему на предмет возможного нависания над слотами памяти. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто хочет выжать максимум из платформы AMD, но если ваша основная задача - простое многозадачное использование или офисная работа, переплачивать за такие высокие частоты не имеет смысла.
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