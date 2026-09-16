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Набор специальных бит KRAFTOOL THS-42, 42 шт (HEX, TX, SPLINE) хвостовик 10 мм под квадрат 1/2? (26554) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор специальных бит KRAFTOOL THS-42, 42 шт (HEX, TX, SPLINE) хвостовик 10 мм под квадрат 1/2? (26554)

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Набор специальных бит KRAFTOOL THS-42, 42 шт (HEX, TX, SPLINE) хвостовик 10 мм под квадрат 1/2? (26554) - фото 1
Набор специальных бит KRAFTOOL THS-42, 42 шт (HEX, TX, SPLINE) хвостовик 10 мм под квадрат 1/2? (26554) - фото 2
Набор специальных бит KRAFTOOL THS-42, 42 шт (HEX, TX, SPLINE) хвостовик 10 мм под квадрат 1/2? (26554) - фото 3
Набор специальных бит KRAFTOOL THS-42, 42 шт (HEX, TX, SPLINE) хвостовик 10 мм под квадрат 1/2? (26554) - фото 4
Набор специальных бит KRAFTOOL THS-42, 42 шт (HEX, TX, SPLINE) хвостовик 10 мм под квадрат 1/2? (26554) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит
Комплектация
7 HEX 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. 8 TX 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60. 5 M5, M6, M8, M10, M12. 7 HEX 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. 8 TX 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60. 5 M5, M6, M8, M10, M12
  • Набор специальных бит KRAFTOOL THS-42, 42 шт (HEX, TX, SPLINE) хвостовик 10 мм под квадрат 1/2? (26554) - фото 1
  • Набор специальных бит KRAFTOOL THS-42, 42 шт (HEX, TX, SPLINE) хвостовик 10 мм под квадрат 1/2? (26554) - фото 2
  • Набор специальных бит KRAFTOOL THS-42, 42 шт (HEX, TX, SPLINE) хвостовик 10 мм под квадрат 1/2? (26554) - фото 3
  • Набор специальных бит KRAFTOOL THS-42, 42 шт (HEX, TX, SPLINE) хвостовик 10 мм под квадрат 1/2? (26554) - фото 4
  • Набор специальных бит KRAFTOOL THS-42, 42 шт (HEX, TX, SPLINE) хвостовик 10 мм под квадрат 1/2? (26554) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708578
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор специальных бит KRAFTOOL THS-42, 42 шт (HEX, TX, SPLINE) хвостовик 10 мм под квадрат 1/2? (26554)
3 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор бит
Материал
CrV
Комплектация
7 HEX 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. 8 TX 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60. 5 M5, M6, M8, M10, M12. 7 HEX 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. 8 TX 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60. 5 M5, M6, M8, M10, M12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х6
Вес, кг.
1.8

Описание товара Набор специальных бит KRAFTOOL THS-42, 42 шт (HEX, TX, SPLINE) хвостовик 10 мм под квадрат 1/2? (26554)

Набор специальных бит 10 мм для ремонта и обслуживания автомобилей, а также других слесарно-монтажных работ. Для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Специальные биты 10 мм Особо прочная CrV сталь Удобный кейс для хранения и переноски



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Отзывы о товаре Набор специальных бит KRAFTOOL THS-42, 42 шт (HEX, TX, SPLINE) хвостовик 10 мм под квадрат 1/2? (26554)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор бит
Материал
CrV
Комплектация
7 HEX 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. 8 TX 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60. 5 M5, M6, M8, M10, M12. 7 HEX 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. 8 TX 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60. 5 M5, M6, M8, M10, M12
Страна производитель
Китай
Описание
Набор специальных бит 10 мм для ремонта и обслуживания автомобилей, а также других слесарно-монтажных работ. Для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Специальные биты 10 мм Особо прочная CrV сталь Удобный кейс для хранения и переноски


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор специальных бит KRAFTOOL THS-42, 42 шт (HEX, TX, SPLINE) хвостовик 10 мм под квадрат 1/2? (26554) - по цене 3080 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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