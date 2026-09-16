Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1/4?, 19 шт, IMPACT READY (29623-H19)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор сверл
Комплектация
2-2.5-3(2шт)-3.5-4(2шт)-4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб.
В наличии
Код товара: 708572
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
3 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор сверл
Страна производства
Китай
Комплектация
2-2.5-3(2шт)-3.5-4(2шт)-4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х5
Вес, г.
600
Описание товара Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1/4?, 19 шт, IMPACT READY (29623-H19)
Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1/4?, 19 шт, IMPACT READY (29623-H19)
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Бренд
Тип товара
Набор сверл
Страна производства
Китай
Комплектация
2-2.5-3(2шт)-3.5-4(2шт)-4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10мм
Страна производитель
Китай
Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1/4?, 19 шт, IMPACT READY (29623-H19)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1/4?, 19 шт, IMPACT READY (29623-H19) - этот товар вы можете купить по цене 3640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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