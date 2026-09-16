Top.Mail.Ru
Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов KRAFTOOL НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29652-H10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов KRAFTOOL НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29652-H10)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов KRAFTOOL НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29652-H10) - фото 1
Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов KRAFTOOL НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29652-H10) - фото 2
Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов KRAFTOOL НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29652-H10) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор сверл
Комплектация
3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
  • Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов KRAFTOOL НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29652-H10) - фото 1
  • Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов KRAFTOOL НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29652-H10) - фото 2
  • Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов KRAFTOOL НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29652-H10) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708569
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов KRAFTOOL НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29652-H10)
2 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор сверл
Страна производства
Китай
Комплектация
3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х5
Вес, г.
150

Описание товара Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов KRAFTOOL НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29652-H10)

Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов KRAFTOOL НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29652-H10)



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов KRAFTOOL НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29652-H10)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор сверл
Страна производства
Китай
Комплектация
3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов KRAFTOOL НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29652-H10)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов KRAFTOOL НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29652-H10) - по цене 2860 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...