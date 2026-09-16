Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 10 шт, хвостовик 3 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28816-H10)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор борфрез
Комплектация
B0613, C0613, D0605, E0610, F0613, G0613, H0613, L0613, M0613, N0608
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
В наличии
Код товара: 708566
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор борфрез
Страна производства
Китай
Комплектация
B0613, C0613, D0605, E0610, F0613, G0613, H0613, L0613, M0613, N0608
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х3
Вес, г.
100
Описание товара Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 10 шт, хвостовик 3 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28816-H10)
Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 10 шт, хвостовик 3 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28816-H10)
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Бренд
Тип товара
Набор борфрез
Страна производства
Китай
Комплектация
B0613, C0613, D0605, E0610, F0613, G0613, H0613, L0613, M0613, N0608
Страна производитель
Китай
Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 10 шт, хвостовик 3 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28816-H10)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 10 шт, хвостовик 3 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28816-H10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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